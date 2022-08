Hoteles de Benidorm se borran del Imserso y preparan su propio programa de turismo para mayores

Tras el rechazo del Gobierno de subir los precios de los viajes del Imserso para el curso 2022-2023, los hoteles de Benidorm (Alicante) se han plantado. Después de las amenazas del sector por la congelación de precios en un contexto marcado por una inflación desbocada, han decidido abandonar el plan y crear su nuevo proyecto de turismo sénior.

Desde la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Hosbec, alegaron que la tarifa no permitía cubrir los costes por la subida de precios. Así lo advirtió el presidente de la patronal, Toni Mayor: "Si el ministerio no mueve ficha, los más de 300 hoteles que trabajan con el Imserso van a cerrar. No creo que nadie les dé camas". Los hoteles de Benidorm cumplen con su promesa y lanzan su programa paralelo al Imserso.

Mayor y Nuria Montes, secretaria general de la patronal Hosbec, han mantenido una reunión esta semana con el presidente de la Federación Española para la Defensa de las Personas Mayores (Fedepem). En el encuentro se produjo bajo el marco de sentar unas bases del nuevo programa de viajes sénior privado que continúe con la función de fomentar la actividad de los mayores.

"Desastre y caos" del Imserso

El nuevo programa va dirigido además a "mantener abiertos establecimientos hoteleros durante el invierno con el correspondiente mantenimiento del empleo y de la actividad en un marco económico ajustado a la realidad que vivimos", según Mayor.

Hobsec ha apuntado en un comunicado que los hoteles se preparan para un "desastre que se avecina con el caos del Imserso". Destacan que "muchos hoteles ya han comunicado la imposibilidad de prorrogar sus contratos con el adjudicatario del Imserso por que el precio es una ruina multiplicada por la inflación en las maltrechas cuentas hoteleras tras dos años de pandemia".

Críticas al Gobierno

"No nos podemos quedar de brazos cruzados ante la pasividad y el desprecio que el Gobierno de España somete al sector turístico una y otra vez. Nos jugamos mucho el próximo invierno, con una responsabilidad muy grande con nuestros trabajadores sobre todo después de dos años de inactividad. Por eso vamos a estudiar hasta la última opción que exista de comercialización de un turismo sénior sostenible y ajustado a las necesidades de todos: de los mayores y de las empresas", puntualizaba tajantemente el presidente de la patronal.