Hacienda multa a Miguel Bosé por intentar desgravarse jamones, embutido, el fisio o las reparaciones en el jardín

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado un recurso de Miguel Bosé contra una multa de la Agencia Tributaria por deducirse indebidamente gastos de sus empresas que en realidad eran de carácter personal. El intérprete se dedujo el IVA a través de una de sus empresas, Costaguana, de gastos como la compra de jamones y embutidos, tratamientos de fisioterapia, su entrenador personal o reparaciones en el jardín de su vivienda.

En la sentencia aparece como 'Herminio'

La oficina técnica de la Agencia tributaria considera que dichos gastos "no corresponden a la actividad desarrollada por COSTAGUANA, S.L. sino que son gastos de índole personal o particular de Herminio [el sobrenombre que utilizan para no desvelar la identidad de Miguel Bosé] y/o "liberalidades" y en ningún momento pueden considerarse deducibles en el IVA por no estar directamente afectadas a la realización de una actividad empresarial o profesional".

Por tanto, los magistrados desestiman el recurso de Miguel Bosé: "En definitiva, el examen de las facturas controvertidas permite constar que es correcta la negativa de la administración a la deducción de cuotas de IVA relacionadas con las mismas y que procede, en consecuencia, la desestimación del recurso".

El renting de su Audi más reparaciones

Además, Miguel Bosé se sirvió de la factura de los servicios de seguridad de un inmueble en Pozuelo de Alarcón para reducir su factura tributaria de manera indebida, según el criterio de la oficina técnica. Asimismo, la Agencia Tributaria no creyó deducibles las cuotas de renting de su vehículo, un Audi, ni las reparaciones de un Toyota y un Mercedes. Por tanto, Hacienda reclama a la empresa 55.350,53 euros más otros 23.536,87 euros de sanción, según la sentencia dictada el 3 de marzo por la Sala de lo Contencioso del TSJM.

Más problemas con el fisco

Además, la sentencia asegura que las fricciones de Miguel Bosé con Hacienda van aún más allá: "Herminio participaba en una serie de sociedades como la propia entidad actora y Tarisa B.V., radicada en Holanda, y, a su vez, dicha entidad participaba en otras entidades que giraban facturas a la entidad actora. Por su parte, la entidad actora participaba en un 90 % en la entidad María Mulata SL y a través de ambas entidades D. Herminio realizaba su actividad profesional".

Y los jueces apostillan: "Se descubrieron también en el curso de las actuaciones importantes entradas y salidas de capital, provenientes de Luxemburgo y con destino a Estados Unidos".

Asimismo, la sentencia recuerda que "las actuaciones no solo se estaban realizando en relación al IVA sino también al Impuesto sobre Sociedades por lo que muchas de las actuaciones también se efectuaron respecto de ese tributo".

El intérprete de 'Amante bandido' ha sido noticia en los últimos tiempos por su negacionismo de la pandemia de coronavirus, así como por reconocer sus pasados excesos con las drogas en su entrevista con Jordi Évole.