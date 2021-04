Miguel Bosé, tras su entrevista con Jordi Évole: "No se portó bien, creó encerronas incómodas"

Miguel Bosé ha vuelto a la televisión con una conexión en directo para el programa de Carlos Fuentes en Teve.cat. El periodista catalán le ha preguntado por su opinión sobre el coronavirus, pero también por la entrevista con Jordi Évole hace menos de una semana que se dividió en dos emisiones en el programa 'Lo de Évole', de La Sexta. Miguel Bosé se reconocía como negacionista y llamaba a la pandemia "estafa".

El cantante está muy molesto y explica: "Se me propuso muchas veces antes hacer entrevistas y accedí por la admiración mutua pensando que el resultado iba a ser otro, mejor, más respetuoso. Él alardea mucho de que somos amigos". Después del segundo programa, en una llamada privada, le recriminó al periodista: "Si tratas así as tus amigos no sé cómo tratas al resto".

En la primera entrega de la entrevista Bosé habla de aspectos más personales, como el consumo de drogas durante años. La segunda trataba su opinión sobre a la que él se refirió como "plandemia". Bosé dice a Fuentes que esta era la que le "interesaba" porque el coronavirus "divide y polariza a la sociedad", aunque sobre todo quería centrarse en la vacuna. Cuando Fuentes le pregunta cómo se sintió después de la entrevista Bosé explica: "No se portó bien (Évole), creó encerronas incómodas que yo pude lidiar y al final ahí están. Yo creo que está bien que la gente con ese material opine y se de cuenta. No solo de mi postura, sino sobre todo lo que se deriva de esos momentos de miedo que los oficialistas nos tienen a los negacionistas. Si vamos a hablar en serio, los negacionistas son ellos".

Fuentes insiste en las sensaciones de Bosé y dice "¿no has quedado contento con la segunda entrega?", a lo que él responde: "Me esperaba que no hubiese habido tanta trampa. No es solo lo que dice en la entrevista, sino lo que uno puede llegar a evitar y cómo lo evita. Hubieron dos o tres momentos feos para él, para mí no. Él se delató como un tipo que tenía que defender una postura y fue perdiendo".

De nuevo el periodista se refirió al segundo programa hablando de la entrevista como "batalla". En esta ocasión Bosé afirmaba: "No estoy aquí tampoco para remover el cubo con un palo. Pero ya que preguntas te digo que no quedé contento porque se utilizaron palabras en su argumento que voy a esgrimir".

Hoy ha conectado Jordi Évole en el programa Espejo Público para conocer su reacción y compartir impresiones de ambas emisiones. En la conexión Évole se mostraba agradecido por la colaboración de Bosé. Susanna Griso le pregunta por el momento en el Évole intenta contactar con un científico y Bosé se niega. Griso le preguta "qué pasó ahí, Jordi?" y Évole afirma que, aunque hay edición, "sus opiniones no están tergiversadas". El periodista también aclara que lo hablaron después de la entrevista y Bosé le dio libertad para emitir el momento. Évole terminaba diciendo "no quiero entrar en ninguna polémica con él sobre el programa".