Hacienda baja el IVA del pan sin gluten al 4% tras una sentencia del Supremo

El Ministerio de Hacienda reducirá el IVA del pan sin gluten del 10% al 4%, equiparándolo así al pan común. Esta medida responde a una sentencia del Tribunal Supremo y a las solicitudes de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ambas organizaciones reclamaban que el pan sin gluten volviera a ser considerado un alimento de primera necesidad.

La modificación fiscal se produce después de que el borrador del Reglamento de Calidad Alimentaria, desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dejara de considerar el pan sin gluten como pan común. Este documento indicaba que la utilización de almidón sin gluten en lugar de harina sin gluten lo convertía en un producto de categoría especial.

Sin embargo, FACE y OCU argumentaron que el pan sin gluten requiere una mayor cantidad de ingredientes para lograr características similares al pan con gluten. Por ello, excluirlo del IVA superreducido suponía una discriminación para las personas celíacas, que ya deben afrontar un mayor coste en su alimentación.

La OCU celebra la decisión

La OCU ha valorado positivamente la decisión de Hacienda, ya que iguala el tratamiento fiscal del pan común para celíacos y no celíacos. La organización considera que mantener un IVA más alto habría sido una medida injusta para quienes padecen esta enfermedad.

No obstante, advierte de que una dieta sin gluten no es más saludable para quienes no son celíacos. El gluten es una proteína que aporta fibra, minerales y vitaminas, por lo que eliminarlo sin necesidad puede empobrecer la dieta. Además, los productos sin gluten son, de media, un 5% más caros que sus versiones con gluten.

La organización también recuerda que síntomas como la hinchazón o problemas gastrointestinales pueden deberse a múltiples causas. Por ello, el diagnóstico de la celiaquía debe realizarse con un examen clínico adecuado y confirmarse mediante la realización de una biopsia.

Los celiacos pagan más de 1.000 euros más al año

Los celiacos deben asumir 1.087,72 euros adicionales al año por la compra de alimentos sin gluten, la celiaquía es una enfermedad digestiva y la sufren las personas que no toleran el gluten. Además de estas dificultades también les afecta al bolsillo, pues en la compra los alimentos aptos para ellos encarecen su precio. Pagan 1.000 euros más al año por la compra de comida, pan tostado, barritas de cereales o productos navideños, entre los más caros.

Estas cifras, advierten desde la FACE, Federación de Asociaciones de Celiacos de España, pueden duplicarse e incluso triplicarse en los hogares donde hay más de un integrante con enfermedad celiaca. "El reto es mayor para las familias que están pasando por dificultades económicas, que a veces dejan de comprar productos sin gluten" , explica Aaron Santana, Presidente de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España.

