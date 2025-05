Si haces esto con las ayudas del SEPE podrían multarte con más de 200.000 euros

En España, hay más de un millón de personas que reciben la prestación contributiva por desempleo, es decir, el paro. Para acceder a esta ayuda, es necesario cumplir ciertos requisitos específicos. No obstante, hay quienes intentan eludir estos requisitos utilizando prácticas irregulares o simulando situaciones que no se ajustan a la realidad. Algunos de estos métodos constituyen infracciones muy graves y pueden acarrear sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Si quieres evitar errores costosos, no realices estas prácticas que te indicamos a continuación.

Ayudas SEPE: ¿Con qué podrían multarte con hasta 225.000 euros?

Como es evidente, el SEPE no permite que nadie cobre el paro si está trabajando, ya sea como autónomo o contratado por una empresa. Pero hay algo de lo que Inspección de Trabajo está muy pendiente en los últimos años: de la gente que cobra del paro y además cobra en negro otro trabajo no oficial, es decir, que no lo declara.

Esto sería una infracción muy grave. No solo tendría una gran multa el trabajador, sino también la empresa que está permitiendo esto. Las multas para las empresas varían según la gravedad de la infracción: si es leve, la sanción va de 2.001 a 30.000 euros. Si la sanción es media, sube de 30.001 a 120.005 euros y por último, si es muy grave, puede llegar a los 225.018 euros.

Además de esta elevada multa, el trabajador deberá devolver todo el dinero que haya percibido del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Asimismo, también podría perder el derecho a percibir cualquier prestación económica en un futuro. Por parte de la empresa, esta podría perder el derecho a recibir futuras subvenciones, incentivos y beneficios fiscales, durante un periodo de tres a seis años, según el artículo 307 del Código Penal.

Otras infracciones leves que pueden perjudicarte

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha emitido un aviso sobre las infracciones que pueden llevar a la cancelación o suspensión del subsidio por desempleo. Estas son las infracciones leves que debes evitar:

No presentarse a las citas programadas con el SEPE o con las agencias de colocación, salvo causa justificada. No entregar a tiempo el justificante de haber asistido a dichas citas. No cumplir con los compromisos del acuerdo de actividad sin una causa justificada. No proporcionar la información necesaria para recibir notificaciones y comunicaciones del SEPE. No mantener la inscripción como demandante de empleo.

Las sanciones por cometer estas infracciones leves varían según las veces que se repitan. Para la primera infracción, conlleva la pérdida de un mes de la prestación. Para la segunda infracción, pérdida de tres meses de prestación; para la tercera, la pérdida de seis meses de prestación; y con la cuarta, supone la extinción completa de la ayuda.

