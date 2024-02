La gran 'tractorada' llegará a Madrid este miércoles: "Como perdamos esta guerra vamos a comer mierda de otros países"

Los agricultores vuelve a salir a las calles para protestar. Exigen mejoras y defienden su labor en el campo. Este miércoles 21 de febrero hay una gran cita en Madrid. Hasta allí se dirigen decenas de tractores para participar en la manifestación que se celebra en la capital y que aspira a ser la mayor concentración organizada desde que comenzaron la huelga hace dos semanas.

Los trabajadores del campo lo tienen claro: quieren colapsar Madrid. Accederán al centro de la ciudad con cinco columnas de tractoras que irán desde diferentes comunidades autónomas. La organización quiere llegar con 500 tractores y 100 autobuses, aunque serán menos los que puedan entrar hasta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La manifestación comenzará a pie seguida de 30 tractores. Los agricultores marcharán a las 10.30 horas desde la puerta de Alcalá hasta la sede del Ministerio de Agricultura, que se encuentra en el Paseo Infanta Isabel,1, cerca de la estación de trenes de Atocha.

Y lo harán bajo el lema #NosSobranLosMotivos. La organización agraria Unión de Uniones convocó esta protesta en enero y cuenta ahora con el apoyo de la plataforma 6F, aunque se desligan las tres principales organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA).

El objetivo de las protestas es para reclamar unos precios justos, una Política Agrícola Común (PAC) que ayude a ser competitivos, la protección del sector frente a la competencia desleal de terceros países.

"Nadie atenta contra lo que le da de comer", asegura una manifestante. Se quejan de una burocracia "sin sentido". "Si no encontramos grano y lo que encontramos a precios que no se puede costear", afirma. "¿En qué cabeza cabe que no tengamos una preferencia por el producto comunitario?", se queja otro agricultor. "Como perdamos esta guerra vamos a comer mierda de otros países", expresa una de las manifestantes.

El coordinador de Unión de Uniones, Luis Cortés, asegura que de las 18 medidas anunciadas por el ministro de Agricultura, Luis Planas, "ninguna va a permitir que se arregle ninguno de los problemas del sector" porque se dejan fuera temas como llevar la democracia al campo, los daños de la fauna salvaje a la agricultura, el diálogo con el sector de cara a efectuar reformas que le afecten, el contrato eléctrico de doble tarifa, la sequía, etc.

Además, las 'tractoradas' también continuarán en otros puntos de España como Murcia, Gran Canaria, Málaga, Córdoba y Palencia.

Desfile de tractores hacia Madrid: carreteras afectadas

Los tractores ya empiezan a salir hoy de sus localidades para reunirse en Madrid. Quieren pasar la noche de este martes en municipios cercanos a la capital y entrar a primera hora del miércoles por varios puntos de acceso: Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey, Robregordo, El Espinar (Segovia) y Guadalajara.

El tráfico se verá de nuevo afectado una vez que termine la manifestación y regresen los agricultores a sus lugares de origen, advierten desde la Delegación.

Vías de acceso de los tractores a Madrid | Antena 3 Noticias

Estas son las rutas de Tráfico afectadas:

Desde Extremadura: accederán por las vías M-415 a la Comunidad de Madrid, hasta Griñón para terminar la jornada en Torrejón de la Calzada.

Desde La Roda (Albacete): accederá a través de la M-320 y M-404.

Desde Cuenca entrará por la M-404, por Chinchón.

Desde Mora (Toledo) llegará por la M-305/M-307 Aranjuez - Ciempozuelos y por la M404 Ciempozuelos.

Desde Motilla del Palancar (Cuenca), accederá, por CM4008, M-415, M-404 hasta Torrejón de la Calzada.

Desde Cuenca se accederá a través de M-222, M-221, M-204 y N-3 para terminar en Arganda del Rey

Desde la Comunidad Valenciana, llegará una columna procedente de Utiel (Valencia), desde Villatobas (Toledo), que entrará a la Comunidad de Madrid por la CM-322, M-404 y N-3 hasta Arganda del Rey.

Desde Burgos, accederá a la región a través de la SG-V-2344 hasta la localidad de Robregordo.

Desde Andalucía, desde Los Palacios y La Carolina, llegarán a Madrid procedente de Orgaz (Toledo) por la CM410, M-405 y M404 hasta Torrejón de la Calzada.

Para el miércoles se espera que los tractores llenen las calles de la capital:

La ruta desde Torrejón de la Calzada, partirá por la M-419 hasta Fuenlabrada, luego por la M-506 y M-406 hasta Leganés y llegarán a la Vía Luistana (Madrid) a través de la M425. Continuará por la Vía Lusitana, Calle Marcelo Usera, Puente de la Princesa, Glorieta de Legazpi, Paseo de las Delicias, Calle Bustamante, Calle Comercio, avenida Menéndez Pelayo, Calle de O'Donnell, Calle Alcalá hasta Plaza de la Independencia.

La ruta desde Guadalajara saldrá por la N-320 hasta el Parque de Las Castillas, N-113 hasta Paracuellos del Jarama y por la M-111 hasta Barajas. Seguirá por la vía de servicio de la M-14, Avenida de la Hispanidad, A-2 dirección Avda. de América, lateral de Avda. América, Avenida de Logroño, Glorieta de Canillejas, Calle Alcalá, para llegar a la Plaza de la Independencia.

La ruta que saldrá desde Arganda del Rey por la M-208 y M-203 hasta llegar a la Calle Pirotecnia bajo rotonda de M-45 y continuará por la Calle Pirotecnia, Calle Aurora Boreal, Avenida de la Democracia, Plaza Alonso, Calle Casalarreina, Avenida Daroca, incorporación a M23, Calle O'Donnell, Calle Alcalá para finalizar en la Plaza de la Independencia.

La ruta que sale desde Robregordo partirá desde la Calle del Corral y seguirá por la M-978, M-636 y M634 hasta Buitrago de Lozoya. Continuará por M-126, M-127 y M131 hasta Torrelaguna, seguirán M-103, M-111 y A-1 (vía de servicio), M-603 Carretera de Fuencarral a Alcobendas, Calle Nuestra Señora de Valverde, Avenida Llano Castellano, Calle Mauricio Legendre, Calle Enrique Larreta, Calle Mateo Inurria, Avenida de Pio XII, Calle Príncipe de Vergara, Calle Alcalá para terminar en la Plaza de la Independencia.

La ruta de los tractores que partirán desde El Espinar saldrán por la N-6, M-510 hasta Galapagar y continuarán por la M-505 y M-500 para seguir por Paso elevado sobre la M-30. La ruta avanzará por Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, Calle Marqués de Urquijo, Calle Alberto Aguilera, Calle de Carranza, Calle de Sagasta, Calle de Génova, Plaza de Colón, Calle Armada Española, Calle Serrano para terminar en la Plaza de la Independencia.

El Gobierno muestra "máximo respeto" ante la 'tractorada' en Madrid

El Gobierno ha mostrado su "máximo respeto" a la manifestación convocada en Madrid para este miércoles y también le trasladan su apoyo.

"Máximo respeto a los que se están manifestando y desear que en esas manifestaciones impere la normalidad y no haya ningún altercado ni hecho violento. Y reafirmar el máximo apoyo al sector", ha asegurado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que recuerda que el Ejecutivo invirtió más de 4.000 millones de euros para el sector primario.

