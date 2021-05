Fracasa el acuerdo de los ertes tras el rechazo de la patronal y no llegará hoy al Consejo de Ministros

El Gobierno y los agentes sociales buscaban un acuerdo de última hora para tratar de aprobar la prórroga de los ERTE en el Consejo de Ministros que se celebra hoy pero no se ha cerrado. Desde la CEOE se ha decidido no aceptar la última propuesta del Gobierno sobre los ERTEs, ya que "sigue centrando las ayudas en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no se pueden incorporar a la actividad".

Los agentes sociales atribuían el bloqueo al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por su propuesta de exoneraciones. Hoy, Unai Sordo, secretario general de CC.OO, se mostraba optimista sobre un posible acuerdo en la prórroga de las ayudas. "Espero que sí, hay intercambio de propuestas. No sería comprensible que no llegáramos a un acuerdo. Los ertes han sido ejemplo de buen funcionamiento de diálogo social. El número de puesto de trabajo que se han perdido ha sido menor que la crisis anterior. Seria una pena que en el último round no llegara un acuerdo por temas que son salvables" explicaba el secretario general de CC.OO en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias.

La prórroga de los ERTE

La cuenta atrás comenzó hace varias semanas. Ayer la reunión entre sindicatos y Gobierno terminó sin acuerdo. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que su parte de la negociación de la prórroga de los ertes está cerrada.

Desde los sindicatos dicen que el problema está con Seguridad Social y las exoneraciones. Ese sería otro de los escollos. Los sindicatos confiaban en que hubiera acuerdo para poder llevarlo hoy al Consejo de Ministros.

José Luis Escrivá ya avanzó hace una semana que esperaba cerrar un acuerdo para prorrogar de nuevo las ayudas extraordinarias para los autónomos por el impacto de la pandemia de la covid más allá del 31 de mayo. En una nota, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social indicó que se había cerrado con las principales asociaciones de autónomos "la prórroga de las ayudas especiales al colectivo hasta el 30 de septiembre.

El plazo para cerrar la prórroga de los ERTEs termina este domingo. Si hoy no hay acuerdo el Gobierno podría aprobar la prórroga de forma unilateral. Desde los sindicatos aseguran que se sigue trabajando en el acuerdo."Seguimos defendiendo que es importante mantener el acuerdo de todos las partes implicadas. No sería comprensible que el Gobierno legislara sin acuerdo". Fuentes del Ministerio Seguridad Social afirman que se "sigue trabajando en ello".