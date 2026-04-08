Galicia prepara un plan para combatir el fraude en las bajas médicas: hay 70.000 personas al día de baja

Alfonso Rueda ha hecho balance, ha sacado pecho y ha realizado varios anuncios. El presidente de la Xunta se ha subido hoy a la tribuna para reivindicar la solidez de su gestión, y no ha desaprovechado la ocasión para contraponerla a la del Gobierno central. Al Ejecutivo de Sánchez le ha recordado, por ejemplo, que Galicia convoca cada año este Debate sobre el Estado de la Autonomía, mientras que el Ejecutivo nacional solo ha celebrado uno en ocho años, a la vez que continúan sin aprobar los Presupuestos Generales.

Rueda, con el respaldo de la mayoría absoluta que el PP continúa consolidando en la comunidad, aseguró que están en marcha el 85% de las medidas comprometidas para esta legislatura e hizo anuncios relacionados con algunos de los temas que más preocupan.

Un 30% de la vivienda pública reservada

En cuanto a la vivienda, un anuncio importante: un 30% de las de promoción pública se va a reservar para personas de entre 36 y 45 años, especialmente familias con hijos. Además, el Ejecutivo autonómico quiere facilitar el acceso todo lo posible y, por ello, se va a ampliar el límite de ingresos para acceder a estos inmuebles hasta cuatro veces el IPREM. Según explicó, una pareja con un hijo, por ejemplo, podrá superar ahora los 3.500 euros mensuales y seguir optando a vivienda protegida, lo que permitirá que perfiles de clase media puedan acceder a estas ayudas. "La vivienda pública y protegida debe estar al alcance de cuantas más personas, mejor", aseguró Alfonso Rueda.

En el ámbito laboral, se ha presentado un plan específico para combatir el fraude en las bajas médicas. Fue una de las medidas más comentadas de la mañana, ya que las cifras no dejan indiferente a nadie: hay unas 70.000 personas de baja cada día en Galicia, una de las comunidades con la tasa más alta. Hablamos de pérdidas de 2.200 millones de euros. Para tratar de atajar los casos fraudulentos y reducir las cifras, la Xunta anuncia la creación de unidades especializadas que darán apoyo a atención primaria en patologías frecuentes como las musculoesqueléticas o los problemas de salud mental leve. También se va a reforzar el papel de las mutuas. Estas podrán proponer altas médicas justificadas, que serán evaluadas por la inspección sanitaria, además de agilizar la tramitación de pruebas.

Reforma integral de la atención primaria con límite de pacientes al día

En materia de sanidad, uno de los aspectos más complejos a nivel nacional, ya que la falta de médicos es una constante en España, la Xunta avanza una reforma integral de la atención primaria para reducir la carga burocrática de los profesionales, con un objetivo claro: limitar la atención a un máximo de 30 pacientes diarios. Para ello, se centralizarán tareas administrativas en una unidad específica y se implantará un nuevo sistema de gestión de agendas. La intención es reducir esa carga que algunos médicos vienen soportando, en vista de las dificultades para cubrir la alta demanda.

También hubo tiempo esta mañana para anuncios en el ámbito social. La Xunta ampliará el Bono Coidado en 10.000 beneficiarios, hasta alcanzar los 50.000 en 2027. Este bono consiste en una ayuda de 5.000 euros destinada a personas dependientes que son atendidas en sus hogares. Todo ello como ejemplo de reivindicación, concretamente del "autonomismo útil" que se ejerce desde Galicia y que aboga, aseguran, por ampliar el autogobierno desde una visión responsable, asumiendo solo las competencias que la Xunta cree que puede ejercer mejor que el Gobierno central. "Cuando en otros lugares triunfa la división, aquí redoblamos la apuesta por la unidad", ha asegurado el presidente autonómico. Sin renunciar, eso sí, a reclamar lo que le corresponde, como Rueda ha hecho en repetidas ocasiones y también hoy: "Galicia luchará por una financiación autonómica justa. Galicia nunca va a asumir repartos que condenen a nuestra tierra a la desigualdad crónica".

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