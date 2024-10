¿Fin a los abonos gratuitos de Renfe? Óscar Puente no es partidario de mantenerlos

Un día después de una nueva avería en la catenaria de la vía 19 de la estación de tren de Madrid Chamartín Clara Campoamor, el ministro de Transportes, Óscar Puente,ha dejado clara su intención de terminar con las bonificaciones en los abonos de Renfe tanto en cercanías como en media distancia.

"No lo sé si se va a renovar los abonos gratuitos. No depende de mí. Va a depender de las negociaciones presupuestarias y de negociaciones del Gobierno de España", comenzaba diciendo el ministro en su explicación sobre la situación de las bonificaciones en los billetes de tren, pero a continuación aclaraba su posición: "Mi posición es que esa política tiene que cambiar. La gratuidad ha sido una política coyuntural, intentaba aliviar la economía familiar pero creo que la apuesta por el transporte público debe ser, sobre todo, en la calidad, confort, frecuencias, puntualidad... Creo que vamos a ganar usuarios no en función del precio, que ya es digamos bastante reducido, sino en si le damos al usuario más calidad, más fiabilidad, etc. Ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo".

La de suspender los descuentos o incluso la gratuidad de los abonos en los trenes de cercanías y media distancia, era una decisión que se sospechaba iba a llegar con el cambio de año, pero estas declaraciones del ministro en una entrevista para la cadena SER materializan esta sospecha.

Tras una política en la que se apostaba desde el gobierno por costear el precio de estos billetes para los usuarios, ahora se introduce una nueva propuesta. "Creo que hay que mantener apoyo en el billete pensando en bonos sociales, abonos recurrentes, política de precios que tenga más que ver con el tipo de usuario. Estamos pensando por ejemplo en una forma de pago a mes vencido, en función del uso será más barato", proponía el ministro en dicha entrevista.

El coste de los abonos

Tras la aprobación del gobierno para mantener durante este año 2024 la gratuidad en los abonos destinados a usuarios recurrentes de los trenes de cercanías, regionales y media distancia. El mantenimiento de esta medida por parte del consejo de ministros con subvención del estado se estimó en un coste que asciende a más de 600 millones de euros que saldrán de las arcas públicas.

