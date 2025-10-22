Famosa pide el preconcurso de acreedores "temporal" y asegura la continuidad del negocio

Famosa, conocida por vender los muñecos Nancy, Barriguitas o Nenuco, ha pedido el preconcurso de acreedores, una medida que pretende que sea "temporal" y que no evite que sigan operando y trabajando. La compañía es desde hace seis años propiedad de la italiana Giochi Preziosi. Desde la compañía dicen que es una medida temporal mientras dure el proceso de reestructuración. Aseguran que la viabilidad del negocio está garantizada a largo plazo. El objetivo es reforzar la estructura financiera. "Mientras tanto, la compañía sigue operando y trabajando para que esta situación excepcional se resuelva a corto plazo", añaden.

La causa de esta medida se halla en el retraso en el cierre de la reestructuración financiera de Giochi Preziosi, que "ha derivado en una merma importante de circulante en Famosa, con impacto en las operaciones y en la viabilidad del negocio, marcado por una fuerte estacionalidad". "Para salvar esta situación excepcional y sobrevenida y garantizar su vialidad a largo plazo, la compañía ha iniciado un proceso preconcursal en España", según fuentes de la juguetera.

"Se trata de una medida temporal y de protección con el objetivo de reforzar la estructura financiera de la compañía hasta que se cierre el proceso de restructuración de la matriz, que asegure la inyección de capital circulante que la compañía necesita". Aseguran que "pese a que la situación financiera actual de la compañía es difícil, Famosa no tiene ninguna duda sobre la continuidad de su negocio, así como sobre el futuro de sus marcas, referentes desde hace más de 65 años en la industria juguetera española e internacional",

Crisis en el sector juguetero

Constituida en Onil (Alicante) en 1957 como resultado de la unión de pequeñas empresas bajo la denominación Fábricas Agrupadas de Muñecas Onil SA (Famosa), esta conocida firma quedó integrada en el grupo italiano Giochi Preziosi en 2019 y tiene su sede productiva en el polígono industrial de Las Atalayas, en el término de Alicante.

El sector juguetero no pasa por su mejor momento. Uno de los problemas es la gran estacionalidad. El 60 por ciento de las ventas se produce en Navidad. También le afecta la baja natalidad o la importación del continente asiático. Además, los niños han cambiado sus hábitos y su forma de jugar. Por eso alguna jugueteras apuestan cada vez más por el mercado adulto y de coleccionista.

