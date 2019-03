Una de las familias afectadas por un desahucio en Getafe: "Ya he sufrido un desahucio y ahora subastan mi vivienda"

50 familias en Getafe están a punto de perder sus casas. Se han enterado que pertenecen a un fondo buitre y que dentro de una semana saldrán a subasta. Un equipo de Antena 3 Noticias ha entrado en tres de las viviendas afectadas. Uno de los casos, es el de Amalia. Lleva 4 años vivienda aquí de alquiler y ahora está a punto de perderlo todo. "Estoy viendo que nos han vuelto a engañar", nos cuenta Amalia.

En noviembre recibió una carta en la que le informaban que el contrato había finalizado y que tenía que abandonar su casa en menos de un mes. También les han ofrecido comprar la vivienda, por un precio aproximado de 185 mil euros más 10% de IVA. Un precio inasumible para algunos de ellos.

Otro casos, como el de Ruth, pasan la noche sin dormir. Esta en el paro y con un bebé y no tiene donde ir. Lo mismo ocurre con Jonathan, su madre murió hace cinco meses y vive con sus tres hermanas. De momento, no han hecho las maletas y no se van a mover hasta que lo ordena un juez.