Largas colas para sacarse el carné de conducir por la falta de examinadores, según las autoescuelas

Los aspirantes a futuros conductores tienen serios problemas para arrancar con su carné de conducir. Las autoescuelas señalan directamente a la DGT por la falta de examinadores para evaluar a los aspirantes. Un problema que recalcan no viene de ahora.

A pesar de que los últimos años se han reforzado las plantillas de examinadores. Así lo anunció el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en sede parlamentaria, con la que esperan cerrar 2024 con 855 examinadores para toda España. Su cifra más alta en 12 años.

Desde la Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES), señalan que no es suficiente y que seguirá habiendo colapso. Aseguran que hay un efecto embudo, mayor demanda que oferta para examinarse. En Madrid, por ejemplo, necesitarían 20 examinadores más para cubrir la demanda.

Las ciudades más tensionadas

El problema afecta prácticamente a toda España, sobre todo en las grandes ciudades que son las más tensionadas y con mayor lista de espera. Desde ANAES nos aseguran que, en total, hay en España más de 60 mil alumnos que están esperando para poder hacer su examen práctico de conducir. Esto, implica largas colas con un tiempo medio de espera de hasta 6 meses, según la Asociación de Autoescuelas.

Por ejemplo, Valencia tiene 15.000 aspirantes a la espera de una fecha para examinarse del práctico. Allí tienen de media más de 3 meses de espera. Pero no es la única. Las Islas Baleares, es una de las zonas más tensionadas en proporción. Con 8.000 jóvenes a la espera, piden más examinadores. Allí hacen horas extras, pero no son suficientes. Por lo menos las tienes, en Córdoba las han quitado y las listas de espera no paran de crecer, ascendiendo ya a más de 5.000 alumnos.

