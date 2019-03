Euforia histórica en el Ibex por el plan de rescate de la UE

La Bolsa española ha logrado la mayor subida de su historia (14,43%) por la creación de un fondo para apoyar al euro, las medidas anunciadas para reducir el déficit público nacional y el rebote tras la caída de la pasada semana.



Así, el índice de referencia de la bolsa española, el Ibex-35, ha ganado 1.305,80 puntos, equivalentes al 14,43%, la mayor subida de su historia, hasta los 10.351,90 puntos, con lo que las pérdidas anuales disminuyen hasta el 13,30%.



Entre las principales plazas europeas y mientras el euro se negociaba a 1,284 dólares, un poco antes del cierre bursátil español, Milán subía un 10,67%; el índice Euro Stoxx 50, un 9,3%; París, un 8,9%, y Fráncfort y Londres, algo menos del 5%.



Todos los grandes valores subieron, con la banca a la cabeza: Banco Santander ganó un 23,22% y BBVA, un 22,03%, las dos mayores subidas del Ibex, en tanto que Iberdrola avanzó un 14,31%; Telefónica, un 11,98%, y Repsol, un 11,94%.



Una reacción sin precedentes



"Llevo trece años trabajando con el mercado y no recuerdo una reacción similar. Puedo recordar subidas puntuales de valores, pero un valor subiendo un 20% y un índice más de un 10% en la apertura no lo recuerdo", indicó Fernández, quien subrayó que el castigo al mercado la semana anterior también fue excesivamente duro.



En este sentido, ha advertido que tras estas fuertes oscilaciones el mercado comenzará a recuperar la calma, con subidas y bajadas más normales, porque "cotizará fundamentales" y los datos económicos, que la pasada semana no lograron dejar huella en los mercados. A su juicio, no es de esperar a corto plazo fuertes caídas ya que, de lo contrario, el plan de ayuda de la UE no habría servido para nada.



Por su parte, el director de análisis de Banco Sabadell, Nicolás Fernández Picó, señala que la pasada semana los inversores comenzaron a descontar un panorama "muy peligroso", que sólo una decisión sólida podía frenar, y ésta se ha tomado este fin de semana.



Fuerte demanda en la apertura



El parqué madrileño abrió la sesión de este lunes con una avalancha de órdenes de compra que impidió al Ibex 35 comenzar la jornada con normalidad. El selectivo comenzó con una ligera subida del 0,16% (9.03 horas) pero tras la apertura eran pocos los valores que lograban marcar precios e iniciar la negociación debido al fuerte desajuste entre la oferta y la demanda.



Esta situación obligó a la Sociedad de Bolsas a modificar el rango estático y dinámico de algunos valores para mejorar la liquidez, ajustar la demanda y favorecer la cotización en el selectivo.



A las 9.52 horas el Ibex lograba tener operativos casi todos los valores y la banca se disparaba, lo que llevaba al selectivo a repuntar más de un 10% y superar los 10.000 puntos. A las 11.30 horas, el Ibex pronunciaba aún más su subida, hasta alcanzar el 12%.



En pocas horas, el Ibex logró recuperar casi todo lo perdido durante los últimos cinco días, en los que el selectivo vivió su peor semana desde octubre de 2008, al ceder casi un 14%.

Sólo tres repuntes por encima del 9%

Las subidas más pronunciadas de la Bolsa española, hasta este lunes, se habían producido el 13 de octubre de 2008 (cuando ganó un 10,65%) y el 29 del mismo mes, cuando se revalorizó un 9,42%.

El 13 de octubre de hace dos años, el principal índice de la bolsa española, el Íbex-35 -que fue creado el 14 de enero de 1992- cerró por primera vez con una revalorización de dos dígitos, como reacción a las medidas adoptadas por la Unión Europea para apoyar al sistema financiero.

Quince días después, el selectivo se disparó el 9,42% por el recorte de los tipos de interés en Estados Unidos, que se situaban de nuevo en zona de mínimos. Otras subidas históricas del índice selectivo español se registraron por la ntervención de Estados Unidos en el conflicto entre Kuwait e Irak en 1991.

