El 97% de los españoles sigue recibiendo llamadas comerciales a pesar de estar prohibidas desde junio

El 29 de junio entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones, pero casi el 97% de los usuarios asegura que sigue recibiendo llamadas comerciales no autorizadas, según una encuesta de Facua. Estas llamadas comerciales están prohibidas por ley, pero esto no parece disuadir a las compañías, que siguen llevándolas a cabo.

Los que más llaman

Los servicios que encabezan la lista con el mayor número de llamadas son los de telecomunicaciones, seguidos de los energéticos, le siguen los de seguros, ofertas de alarmas y préstamos. "Hay días que hasta cinco o seis, horroroso", indica un usuario, sobre el número de veces que puede llegar a recibir una llamada de este tipo al día. Algunos también reclaman que "tenían que ser más duros con esta ley, que no se está aplicando".

No basta con rechazarlas

Estas llamadas spam, son continuas y no cesan a pesar de que el consumidor insista en que no está interesado en los servicios que le ofrecen. Muchos actúan rápido nada más ver números desconocidos con la alerta de spam: "Automáticamente lo bloqueo". Más de la mitad asegura que no sirve de nada pedirle al teleoperador que no insista, porque, reiteran, "siguen llamando continuamente", "a ellos les da igual".

Desde Facua aconsejan a los usuarios que, en el caso de recibir llamadas comerciales sin previa autorización, pueden interponer una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que es el organismo que se encarga de vigilar el cumplimiento de esta normativa.

El 8,6% de los consumidores dice saber cómo denunciar las llamadas comerciales no solicitadas, y solo el 1,5% afirma que ha presentado una denuncia por este motivo.