El abogado y consultor Rafael Jiménez Asensio asegura que "en España no sobran funcionarios, pero están mal organizados"

"El problema no es cuantitativo, sino cualitativo", afirma convencido Jiménez Asensio, autor del libro 'El legado de Galdós. Los mimbres de la política y su cuarto oscuro en España'. Este abogado y profesor universitario experto en el sector público señala precisamente a la política como la principal responsable de que la Administración no funcione de forma correcta en nuestro país y de que no se apliquen los cambios que podrían hacer que todo el sistema sea más efectivo.

En una entrevista realizada en el programa Espejo Público de Antena 3, Jiménez Asensio recuerda que el mayor intento que se hizo para mejorar la función pública fue en 2007 cuando el ministro Jordi Sevilla impulsó el Estatuto Básico del Empleado Público. Una norma que, dice el experto, apenas se ha cumplido en estos 15 años desde que se aprobó.

Una de las grandes apuestas de esa ley era la evaluación del desempeño, una valoración de los resultados obtenidos por los funcionarios con su correspondiente sistema de incentivos y penalizaciones que, según el autor del libro, apenas ha tenido reflejo salvo en algunas Administraciones de forma puntual.

"Es muy difícil", asegura, "en una organización pública que está colonizada por la política en su zona alta y su zona alta-media, evaluar a los funcionarios, porque quienes tienen que evaluarlos son, precisamente, personas que no tienen evaluación".

El autor del libro critica también que no se haya llevado a cabo algo -en su opinión importantísimo- como es crear una estructura directiva profesional en las Administraciones públicas, sacar del control de la política determinados niveles de responsabilidad y ponerlos en manos de personas que acreditaran mérito, capacidad y un desarrollo profesional en el campo directivo.

No se ha cumplido ninguna de las cuatro palancas de cambio

En resumen, considera que ninguna de las cuatro palancas de cambio -que son necesarias y que estaban incluidas en esa ley- se ha cumplido. Una crítica que se extiende a los tres niveles con los que cuenta la Administración pública: la parte estatal (que apenas representa el 8% de todo el empleo público), la parte autonómica (que acumula el 60%) y las entidades locales (de las que depende el 21% de todos los empleados públicos que hay en España).

Según el INE, entre los tres niveles España suma tres millones y medio de empleados públicos. Rafael Jiménez Asensio mantiene que esa cifra no es superior a la que existe en otros países. De hecho, asegura, estamos en la zona media en comparación con el número de funcionarios que trabajan en las Administraciones de otros gobiernos. Incluso, añade, en algunos casos faltan funcionarios. Otra cosa es cómo desarrollan sus funciones.