Las polémicas palabras del presidente de Hostelería de España provocan las críticas del sector: "Eso es esclavitud"

No es ninguna novedad oír hablar de las malas condiciones que tienen que afrontar miles de empleados de la hostelería en sus puestos de trabajo. Este fue uno de los puntos clave durante el análisis del estado del sector hostelero; sin embargo, fue durante la intervención del presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, cuando se desató la polémica sobre la duración de la jornadas laborales en el sector convirtiéndose en el momento más controvertido del acto.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) celebró dos días de jornadas en búsqueda de soluciones para el problema que azota a todos los sectores laborales (aunque no del mismo modo) de las vacantes en el mercado laboral español. Uno de los datos reveladores de las jornadas fue que el 70% de las empresas no encuentran trabajadores cualificados para los puestos que se ofertan y el 26% han desistido en la búsqueda de empleados.

Fue durante la mediación de Yzuel, presidente de Hostelería en España, cuando se desató la polémica ante sus impopulares declaraciones: "Trabajar a turno partido, trabajar los sábados, los festivos... Las horas... ¡Que hacen diez horas! ¡Joder, qué dolor!", ironizaba. Comenzaba el discurso haciendo referencia a la baja incorporación de los jóvenes al mercado laboral e hizo hincapié en que las jornadas laborales en bares y restaurantes están dentro de lo normal: "Si toda la vida hemos hecho en hostelería media jornada, de 12 a 12".

"Régimen de esclavitud"

Como era de esperar, no han tardado en viralizarse sus declaraciones con una multitud de comentarios de toda índole por parte de hosteleros de toda España. "Para mí eso es régimen de esclavitud", comenta una joven camarera. "Prefiero tener calidad de vida que estar explotado. Además, es que no compensa", explica otro joven camarero. "Doce horas de trabajo no tiene por qué trabajarlas nadie en un día", confiesa otro hostelero.

Sin embargo, hay opiniones para todos los gustos, ya que hay hosteleros que sí están de acuerdo con sus declaraciones: "Pues sí, es normal. Claro que hay gente dispuesta. Todo lo que sea ganar más...", sentencia el propietario de un bar. "Es necesario que trabajen una hora más... Siempre se compensa", añade otro.

Lo que sí está claro, por tanto, es que el problema de la falta de trabajadores que cubran las vacantes es una realidad a la que, sumadas unas malas condiciones laborales, hacen casi imposible la incorporación de nuevos empleados y jóvenes a sectores como el de la hostelería.