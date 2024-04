Estas son lan monedas de 10 céntimos que pueden hacerte ganar cientos de euros

El dinero en efectivo está perdiendo puestos en favor de las tarjetas de crédito y el contactless, ya sea por miedo a perderlo, por su peso o por simple comodidad. Hay personas que incluso han llegado a anticipar su fin. No obstante, no parece que vaya a ser en un futuro inmediato.

Hay una característica que sigue siendo exclusiva del dinero en efectivo, y esta es el creciente valor de algunas de sus ediciones. Los coleccionistas lo corroboran. Y es que monedas, aparentemente normales, pueden incluso triplicar su valor.

Hasta 200 euros

Esto ha pasado con unas monedas de 10 céntimos. En concreto, se trata de las divisas de 10 céntimos que se acuñaron en Italia en 2002. En la actualidad se considera una moneda de coleccionismo, ya que aparecieron cuando aún estaba teniendo lugar la transición al euro. En algunos portales pueden alcanzar un valor de 200 euros.

Pero no son las únicas. En esta ocasión no hace falta salir de España, aunque sí retroceder en el tiempo para encontrar pesetas de 5, 25 y 50. El TikToker Adolfo Ruiz Calleja explica que aunque la mayoría no tienen valor, hay unas que se acuñaron para la primera 'Exposición Internacional Iberoamericana de Numismática' celebrada a finales de 1958. En estas se puede observar como la estrella se encuentra sustituida por una BA.

Hasta 50.000 euros

Otro ejemplo lo encontramos con las monedas de 1 céntimo diseñadas por el arquitecto alemán Rolf Lederbogen. Su escasez ha hecho que estas monedas de 1 céntimo hayan alcanzado hasta los 50.000 euros en algunas subastas.

El medio 'Postal' detalla otro caso de monedas de un céntimo muy valiosas. Sin embargo, en esta ocasión el interés de los coleccionistas fue a raíz de un error de acuñación en su versión Italia. En concreto, el fallo vino por la imagen. En lugar del Castel del Monte de Apulia propia de las monedas de un céntimo en Italia, aparecía la imagen de la Mole Anonelliana de Turín, que correspondería a las monedas de 2 céntimos.

Este fallo provocó que fueran retirados de circulación, aunque la orden no llegó a tiempo. Se estima que al rededor de un centenar de estas monedas seguiría circulando, con posibilidad de alcanzar valores de hasta 6.000 euros.

