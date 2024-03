Las monedas que valen hasta 250.000 euros y que puede haber en cualquier casa de España

El coleccionismo de objetos antiguos es un fenómeno que sigue creciendo cada vez más en España. El arte de coleccionar monedas antiguas, o numismática, es uno de los más típicos y que más seguimiento tiene en nuestro país. Aparte de los tradicionales mercados de antigüedades, existen en internet varias páginas de subastas en las que se puede pujar por valiosas monedas históricas.

Con independencia de ello, lo cierto es que en momentos de crisis económica vender monedas antiguas puede suponer un autentico alivio para nuestros bolsillos. Y es que se llegan a ofrecer grandes sumas de dinero por estas monedas tan deseadas por coleccionistas por su valiosa historia o sus especiales características.

250.000 euros por una moneda

Actualmente, existen varias monedas antiguas en nuestro país por las que los coleccionistas están dispuestos a pagar mucho dinero. De esta forma, Coleccionistas de Monedas pone a disposición en su página web una lista de las 10 monedas antiguas españolas de más valor en las subastas.

Un ejemplo es la moneda de cinco duros de Francisco Franco emitida en el año 1957, que ha ganado mucho valor últimamente en el mundo del coleccionismo. Una moneda de cinco duros, pero de 1949, ha llegado a venderse por cantidades que van desde los 6.000 y 36.000 euros, siendo las más valiosas las que presentan en una de sus estrellas los números 51 o 52.

Otra de las mejores valoradas en nuestro país es la moneda de 100 pesetas. Esta moneda se acuñó en 1870 y tiene un diseño muy reconocible dado su grosor y su especial color dorado. Pero lo que la hace tan deseada es la escasez de ejemplares que existen.

Según los expertos, solo se conservan 12 ejemplares en todo el mundo: 6 de ellos pertenecen a la colección de la Fábrica de Moneda y Timbre de España y el resto está en manos de coleccionistas de todo el mundo. Dada su altísima demanda, su precio puede llegar perfectamente los 250.000 euros por una sola pieza.

La moneda antigua más cara

Sin embargo, la joya de la corona es el Centén de Felipe II, actualmente la moneda antigua española más cara. Se trata de una moneda de 100 escudos de oro que se acuñó en dos series: una en el año 1609 y otra en 1633.

Esta moneda llegó a venderse por 800.000 euros en una subasta en el año 2009. Incluso se estima que a día de hoy su valor pueda ser superior, pero es difícil de confirmarlo ya que no ha vuelto a aparecer en las subastas desde entonces.

¿Como puedo vender mis pesetas?

Desde el año 2022 ya no se pueden cambiar pesetas por euros en el Banco de España, sin embargo, ello no significa que estas monedas no puedan venderse por una fortuna en portales de coleccionistas.

El Banco de España estima que quedan alrededor de 266.000 millones de las antiguas pesetas sin cambiar, por lo que es posible que aún puedas conservar alguna en tu casa y, si tienes suerte, llevarte una buena suma de dinero por ella.

Portales especializados como Ebay, Foronum o TodoColección realizan todas las semanas subastas online de monedas históricas. Además, otras portales organizan subastas presenciales de monedas y otros objetos antiguos en distintos puntos del país.

