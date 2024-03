Esta la mejor torrija del supermercado este 2024, según la OCU, y ojo porque hay más calidad que años anteriores

La Semana Santa sabe a torrija. Seis ingredientes sencillos, de esos que se tienen en cualquier despensa, se mezclan para crear un auténtico manjar.

Las hay de muchísimos sabores, pero las clásicas, las de toda la vida siguen siendo las que usan el pan del día anterior, leche, huevos, canela en rama, azúcar y aceite de oliva. Pese a ser de elaboración fácil no todo el mundo sabe hacerlas, sobre todo, no todo el mundo sabe hacer buenas torrijas Lo bueno es que aunque no son las caseras es fácil conseguirlas en cualquier supermercado o pastelería, eso sí, toca mirar el bolsillo.

La OCU ha comparado 6 torrijas envasadas de las que se venden en los supermercados y aunque concluye que el resultado "no es comparable" ni con las caseras ni con las de pastelería, asegura que hay algunas que obtienen una buena valoración, e incluso dos de las analizadas han pasado de una valoración mala en 2023 a buena y muy buena este año.

En concreto se han seleccionado o las torrijas envasadas Ahorramás, Alcampo, Carrefour, Casa Eceizal, El Corte Inglés y Mercadona. Se ha valorado su etiquetado, su información nutricional, la presencia de aditivos, la calidad de las grasas y azúcares empleados... y teniendo toda esa información se ha determinado cuál es la mejor por calidad y por sabor.

Mejores que las del año pasado

La OCU realiza este análisis periódicamente y ha querido subrayar que "el resultado de 2024 refleja que los responsables han tomado nota y se han esmerado en poner en el mercado un producto mucho mejor esta temporada".

Entre las críticas generales que se ponen a este producto están los "bordes secos, falta de sabor, retrogusto a aceite no agradable…· Además, los responsables han criticado que en algunos casos se sustituyen los ingredientes tradicionales, miel y azúcar por jarabes de glucosa o fructosa y a todo esto se suma el exceso de aditivos.

Las mejores torrijas envasadas

Entre las analizadas el primer premio se lo lleva la torrija de El Corte Inglés. Los expertos la describen como una "torrija con buena presencia que se caracteriza por tener terneza y jugosidad, equilibrado dulzor y unas agradables notas de cítricos y canela." De esta se valora que no emplea aditivos.

También consigue buena puntuación la que se vende en Ahorramás pero le resta tener algo menos de saber que la del Corte Inglés.

Mercadona y Casa Eceiza presentan dos productos aceptables. Del resto los profesionales consideran que les falta sabor, están secas y los olores son artificiales.

Miremos el bolsillo

Ni que decir que la torrija casera siempre será más rica y barata que la comprada. Pero vamos a echar cuentas. Una torrija puede costar alrededor de 0,5 euros. Mientras que las que se compran en los supermercados rondan entre 1.5 y 2.6 euros por unidad.

Si tomamos como referencia el precio por kilo, las más baratas son son las de Carrefour y Ahorramás, que sale a 14,26 euros/kg, mientras que las más caras son las torrijas de Casa Eceiza con un precio de 19,95 euros/kg.