Los empresarios del ocio nocturno valenciano acampan frente a la Generalitat para denunciar su ruina

Los empresarios del ocio nocturno de la Comunidad Valenciana han iniciado una acampada frente al Palau de la Generalitat para protestar contra el cierre de sus locales por las restricciones por el coronavirus.

Los hosteleros denuncian que llevan 13 meses sin trabajar y que, en todo este tiempo, no han recibido ni una sola propuesta para salir adelante. Por eso, no piensan moverse hasta que las autoridades les den una solución. "No podemos estar esperando que pasen los meses porque si no el ocio nocturno, que es clave para el sector turístico, va a desaparecer en la Comunidad Valenciana", asegura un empresario a Antena 3 Noticias. "Solo nos queda plantarnos aquí y pedir un rescate económico urgente", señala otro.

La Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana ya se ha reunido con representantes del Gobierno autonómico, un encuentro que solo sirvió para constatar el "bloqueo" en las negociaciones sobre el estado del ocio nocturno.

Piden el rescate económico del sector

Por eso, la organización insiste: no levantarán el campamento "hasta que no haya un compromiso firme de un plan de rescate de 50 milloens de euros para el sector del ocio nocturno".

Por ahora, más de 100 locales de Valencia, Castellón y Alicante se han sumado a la campaña, que tiene previsto durar 13 días para simbolizar los 13 meses de cierre de locales de ocio nocturno por la COVID-19.

Este jueves se unirán al acto reivindicativo varios Dj de la comunidad, que denuncian que han visto prohibida su actividad "de forma absurda y sin precedentes".