La Generalitat Valenciana prorroga el grueso de las restricciones en la Comunidad Valenciana para frenar los contagios por el coronavirus hasta el 25 de abril. "Hace 25 días pusimos unas medidas para un marco de cautel que ha permitido bajar la incidencia a la más baja de España. Desconocemos la incidencia en Semana Santa, en la Unión Europea hay datos muy malos. Por eso hemos decidido prorrogar las medidas existentes" ha explicado Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, en rueda de prensa.

Las medidas, prorrogadas

La Generalitat ha acordado mantener la mayoría de restricciones vigentes en la Comunidad Valenciana para controlar la situación epidemiológica. "El resto sigue igual porque es lo que aconseja el sentido común. Confiamos en la ciudadanía y seguimos con la máxima cautela", ha justificado Ximo Puig.

A partir del lunes 12 de abril se amplían de cuatro a seis el número de personas permitidas para reuniones en espacios públicos, como mesas de terrazas o deporte en la calle, y de uno a dos los núcleos familiares en el ámbito privado. También se flexibilizarán las restricciones para visitar las residencias de mayores inmunizadas.

"Núcleos familiares se podrán reunir en viviendas. 6 personas se pueden reunir al aire libre y hostelería. Se suavizan medidas para visitar residencias. Estas medidas se pondrán en marcha el 12 abril" han explicado las autoridades valencianas en la rueda de prensa.

La Comunidad Valenciana ha anunciado que las personas hospitalizadas por coronavirus se han reducido a la mitad. "Se ha reducido mortalidad de forma drástica. Ese es la gran objetivo: salvar vidas. Lo estamos consiguiendo gracias al esfuerzo sociedad y sanitarios" ha dicho Ximo Puig.

"Hemos avanzado en 3 semanas la vacunación. En breve llegaremos al millón de dosis administradas. Somos la autonomía con más porcentaje de vacunación. Pedimos más vacunas. Esperamos que las patentes no retrasen la vacunación" ha explicado el presidente valenciano.

Sobre AstraZenca

"Trasladar toda la tranquilidad a las personas que se han vacunado de AstraZeneca. En la segunda dosis en cualquier caso en la Comunidad Valenciana no estaría prevista hasta principios de junio y por tanto, saben ustedes que la pauta son 12 semanas. Es el plazo que tenemos" ha asegurado la consejera de Sanidad, Ana Barceló.

Sobre la llegada de vacunas

Ximo Puig ha insistido en la rueda de prensa que no se ha negociado con ninguna compañía farmacéutica. "Nosotros lo que anunciamos es que la Comunidad Valenciana dispondrá de aquí a septiembre de 2 millones de vacunas, es decir, el 10% de lo que obtendrá España, 20 millones de vacunas. Quien compra las vacunas es la Unión Europea y la Unión Europea es a través de los estados quien redistribuye. Y en nuestro caso, lo que anunciamos es que la Comunidad Valenciana tendrá antes de finales de septiembre tendrá entre 1.850.000 y 2 millones de vacunas. No anunciamos ninguna compra porque nosotros no compramos quién compra es Europa".