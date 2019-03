El turismo en Barcelona: ¿beneficioso o perjudicial para la ciudad condal?

Los vecinos de Barcelona ven el turismo como una amenaza, se quejan de que cada vez hay más turistas y menos vecinos. La cifra de visitantes supera los 30 millones al año y no deja de crecer. En los barrios más reivindicativos, la 'turismofobia' gana terreno y los hoteles se han convertido en su objetivo.

Jaime Palomero, miembro del sindicado de inquilinos, ha asegurado que "el problema no es con la figura del turista, es con una industria turística que está ahogando a la ciudad". Los vecinos consideran que estos visitantes "están cargándose lo que hace que Barcelona sea tan especial".

¿Qué piensan los turistas de las pintadas contra ellos?

Pintadas como 'Guiris go home' o 'Tourist go home' dan la bienvenida a los turistas. Estos carteles duran poco porque el Ayuntamiento ha dado la orden de borrarlas casi de inmediato. "A mi no me intimidan, pero me pregunto porqué lo hacen", asegura una turista canadiense.

Imágenes como éstas encendieron la mecha en Barcelona hace tres años. Por primera vez en una de las ciudades más visitadas del mundo se escucha decir: Basta al turismo. Las mismas escenas de entonces han vuelto a aparecer esta temporada.

El turismo de borrachera ha puesto en pie de guerra a todo un barrio que sobrevive a sus excesos. "Yo me he encontrado a gente orinando como 'echando un polvo', asegura un vecino de la Barceloneta.

En este barrio sólo 70 pisos son legales, incluso se han llegado a contabilizar hasta 1.500 apartamentos ilegales. El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un plan de choque, que consiste en bloquear las nuevas licencias turísticas y contratar 'visualizadores', vigilantes a pie de calle para denunciar los alquileres ilegales.