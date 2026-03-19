El dueño de la gasolinera más cara de España, con el litro a 2,11 euros: "Esto es un desmadre"

Una gasolinera de Marchena, en Sevilla, ha amanecido hoy como la más cara de nuestro país. Allí muchos conductores se han encontrado el precio de la gasolina y del diésel desorbitado, por las nubes: el litro de gasolina se encuentra a 2,11 euros.

El dueño de la gasolinera asegura que él ya la ha comprado carísima: "Yo lo compro a 1,665 y necesito ponerle un margen a eso". Con el precio del IVA del gasoil asegura que tiene un margen muy pequeño de beneficio. "Entre los 15 o 20 céntimos porque tengo empleados", nos cuenta a un equipo de Antena 3 Noticias. Defiende que el Gobierno debería intervenir para paliar estos efectos, que afirma, se han ido de las manos: "Esto es un desmadre".

Al otro lado, la gasolinera más barata de l país. Se encuentra en Lérida, Cataluña. El litro allí cuesta 1,86 euros. Por lo tanto, entre la más cara y la más barata hay 74 céntimos de diferencia por litro.

Vigilancia para evitar abusos

Para evitar la especulación los inspectores de la CNMC van a intensificar la vigilancia. Ya lo hicieron también en la guerra de Ucrania. El director de la Confederación de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán, sostiene: "Nos llevan vigilando desde hace años colaboramos con ellos y no tenemos ningún miedo ante especial foco". Esperan que la administración pueda detectar fraudes y asegura que mantienen colaboración constante con ellos.

Se extiende a otros sectores

También afecta en otros sectores como en el campo, se encarece lo que comen las vacas, las ovejas, el ganado en general. Los fabricante de piensos ya están avisando. Entre ellos Fernando Antúnez, Presidente de Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para animales (Cesfac) asegurando que "los precios de la materias primas son muy volátiles, estamos muy, muy preocupados por cuanto va a durar esto".

En los puertos valencianos ya se está notando la subida del precio de los carburantes. Allí, el trafico de mercancías ha caído casi un 8 %. Por su parte, la patronal de la construcción pide al Gobierno que también se les incluya en el paquete de ayudas. Aseguran que "para el sector de la construcción los costes energéticos también suponen el 30 %", defiende Pedro Fernández Alén, Presidente de la Patronal de la construcción.

Transportistas, ganaderos, agricultores, camioneros... todos están notando ya en sus bolsillos y en sus cuentas, las que últimamente no salen, los efectos económicos del conflicto.

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