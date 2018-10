Díaz Ferrán: “Espero que el Gobierno haga la reforma que necesita el país”

Sin dormir, como el propio Díaz Ferrán ha reconocido “no he dormido nada, el tiempo justo para asearme y cambiarme de ropa”, el presidente de la patronal española ha asegurado que “una reforma del mercado de trabajo es imprescindible para que disminuya el paro y así contratar trabajadores y para que no tengamos como tenemos una tasa del 40% de paro juvenil como tenemos en nuestro país”.

Ferrán ha asegurado que el fin de la reforma es “contratar trabajadores con un contrato estable”.

Ahora, la papeleta está en el tejado del Gobierno que ya ha empezado a negociar con los partidos políticos. El presidente de la CEOE aguarda que “el Gobierno haga la reforma laboral que necesita el país, la que le exigen los organismos internacionales”.

Los empresarios apuestan por una reforma en profundidad, “espero que el Ejecutivo responda a las necesidades de España como ha hecho con el ajuste fiscal”.

Preguntado Díaz Ferrán por las grandes diferencias, el presidente de la CEOE ha asegurado que “no sólo son los 33 días en lugar de los 45 actuales” por el despido sino que se engloba en tres conceptos “flexibilidad, contratación y extinción”. Y ha abogado por “una reforma que ya se ha hecho en otros países de Europa y que su paro es la mitad de la de España”.

VENTA DE MARSANS

El ex presidente de la compañía de viajes se ha mostrado esquivo al hablar de Marsans, y ha sentenciado que “se ha vendido Marsans y los compradores han emitido un comunicado y a partir de este momento no le puedo comentar nada de empresas que no son mías”.

“Tenemos firmado un contrato de confidencialidad y son ellos los que emitirán el comunicado, se darán a conocer y darán todos los datos de la operación”. “Se ha vendido no solo Marsans sino otras empresas del grupo”.

DIMISIÓN DE LA CEOE

Preguntado sobre los rumores que apuntarían hacia su dimisión como presidente de los empresarios, Díaz Ferrán ha sido tajante; “es posible que se haya especulado, pero yo siempre he dicho que no voy a dimitir” y “no hay ningún motivo para que me lo pidan”.