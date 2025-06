La abogada general del TJUE avala la mayor multa de la Unión Europea a Google por abuso de su posición dominante

Nos remontamos a 2018, cuando la Comisión Europea impuso una multa de 4.340 millones de euros a Google por abuso de su posesión dominante. La empresa tecnológica obligaba a los usuarios del sistema operativo Android a instalar el navegador Google Chrome y el buscador Google Search. Algunas de estas prácticas comenzaron el 1 de enero de 2011.

Presentaron un recurso que fue desestimado parcialmente por el Tribunal General y rechazó lo relacionado con la regulación del reparto de ingreso, lo que conllevó a una rebaja de un poco más de 200€ en la sanción, estableciéndola en 4.124 millones de euros y convirtiéndose en la multa más alta impuesta por la Unión Europea.

Este jueves, Juliane Kokott, abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha propuesto a Bruselas rechazar el recurso de casación de Google para que se confirme la sentencia porque los hechos y pruebas llevadas por el Tribunal General "no puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia" y porque considera que los argumentos de la empresa no son válidos.

La Comisión Europea asegura que la empresa tecnológica pretendía proteger y reforzar su posición dominante e ingresos de anuncios publicitados por búsquedas, que aumentaron tras el auge del Internet Móvil. Para el Tribunal General este caso no puede compararse con otras empresas, puesto que "ningún competidor igualmente eficaz habría podido hallarse en tal situación", debido a que Google ocupa una posición dominante en varios mercados de Android.

Aunque para la abogada, el Tribunal General no tenía que haber pedido a la Comisión Europea realizar un análisis para probar cual habría sido el escenario si no se hubiera actuado de forma abusiva en relación con el caso Play Store, Google Search y Chrome.

En la misma línea defiende al tribunal alegando que "no se equivocó al recalcular la multa" y sigue mantenido que "había una estrategia global dirigida a anticiparse al desarrollo de Internet en los dispositivos móviles, al mismo tiempo que se preservaba el modelo de negocio propio de Google, basado principalmente en los ingresos obtenidos de la utilización de su servicio de búsqueda general".

¿Qué hizo Google?

Las prácticas que han llevado a la jurista a proponer que se confirme la multa a Google fue obligar a los fabricantes de Android a preinstalar las aplicaciones de Google de búsqueda general 'Google Search' y de navegación 'Google Chrome' para que pudiesen obtener una licencia de Play Store.

Además conseguir esto, los fabricantes tenían que comprometerse a que los dispositivos vendidos no contasen con versiones Android que no estuvieran autorizadas por la empresa tecnológica. A lo que se sumaba que si fabricantes y operados de redes preinstalaban otro servicio de búsqueda diferente a Google, no participarían en los ingresos de publicidad.

