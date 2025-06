Primero fueron las cabinas telefónicas y ahora los cajeros automáticos, así van a cambiar desde este verano

¿Vivimos en un mundo accesible para todos? ¿Es nuestro entorno, tanto el físico como el digital, inclusivo? Qué difícil resulta muchas veces ponerse en la piel del otro y pensar que para una persona daltónica la simple orden de pulsar el botón verde si está de acuerdo o el rojo si no lo está supone una encrucijada de colores. Ni qué decir que las personas que van en silla de ruedas tienen en muchas ocasiones que buscar rutas alternativas por donde las aceras les permitan avanzar, o plantearse cómo alguien invidente cruza por un semáforo sin sonido.

No se trata de hacerlo bonito sino de hacerlo respetuoso para todos. Y bajo esta premisa, el próximo 28 de junio entra en vigor la Ley Europea de Accesibilidad que establece requisitos obligatorios de accesibilidad para productos y servicios en toda la Unión Europea. Se promueve una sociedad más inclusiva y esto ha obligado a empresas e instituciones a auditar sus webs para comprobar que son conformes con dicha norma.

Hay un gesto de nuestro día a día que se va a ver modificado a partir del próximo 28 de junio, ir a sacar dinero. Los cajeros tienen que adaptarse a estos requisitos para permitir que cualquier persona pueda participar de forma plena en todas sus funciones. Y para conocer de primera mano cómo van a ser estos cambios desde la Newsletter de Antena 3 hemos hablado con David Prieto González, presidente de la Asociación por la defensa del derecho a la accesibilidad web (ADDAW).

'El objetivo es que cualquier persona, sin importar que tenga o no discapacidad, pueda acceder a la misma información en igualdad de condiciones', explica David Prieto.

Estos cambios están enfocados a modificar el tamaño de letra, los teclados y botones del cajero automático e incluso la altura de los mismos. 'Son varios', apunta Prieto para luego especificar: 'Tenemos que diferenciar lo que sería, por un lado lo digital y por otro lado lo físico. En cuanto al digital tendremos mejores contrastes, tipografías más legibles y tendremos un proceso que debería facilitar a las personas con discapacidad cognitiva poder realizar actividades en el cajero. Por otro lado las físicas, donde tendríamos los cajeros adaptados para personas con sillas de ruedas y luego, distintas medidas como pueden ser relieves en los botones'.

'Cuanto más grande es la empresa más necesidad tiene de hacerlo, pero, sin embargo, más complicado es que lo haga'

Estos cambios no cogen por sorpresa a los bancos, que han tenido al menos dos años para poder ir adaptando la funcionalidad de sus cajeros a todo el mundo. De hecho David confiesa que parece que el 28 va a cambiar todo y lamentablemente no será tan radical. 'La verdad es que cuanto más grande es la empresa más necesidad tiene de hacerlo, pero, sin embargo, más complicado es que lo haga'.

'Queda mucho camino, aún no se termina de entender por qué esto es importante para todo el mundo. En mi opinión queda un camino bastante largo para que las empresas lo entiendan como algo suyo y no como un gasto más que lo van a hacer y lo van a intentar sacar como sea para intentar no pillar una multa', replica Prieto González para insistir en que lo primero que debería hacerse es concienciar. 'Lo primerísimo que habría que hacer sería concienciar a los empresarios de que esto no es algo que se hace solo porque no te pongan una multa, sino que se tiene que hacer por responsabilidad social sí, pero también, que es lo que les importa un poco a los empresarios, que es lo que les toca el bolsillo, que tengan en cuenta que afecta a mucha más gente de lo que creen'.

Son cambios que se irán adoptando de forma progresiva ya que aunque la ley entra en vigor, ahora los cajeros antiguos tienen hasta 2030 para ir renovándose y David ya avanza que lo irán 'haciendo poco a poco'. Los nuevos cajeros ya traen incorporadas estas mejoras de accesibilidad, pero nuestro experto recuerda que 'no hay que olvidar una parte importante, que es todo lo que tiene que ver con la accesibilidad digital. De nada sirve llegar a un cajero si no puedes usarlo bien, o no puedes operar a través de su banca online o a través de su página web. En esto es en lo que vemos que los bancos aún están más verdes, no sé si por desconocimiento, o porque aún no han dedicado los recursos necesarios a eso', concluye.

