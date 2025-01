Deepseek contra ChatGPT: probamos la nueva inteligencia artificial china

Hasta ahora, la aplicación estrella era esta: Chat GPT, creada por Estados Unidos. Pero desde hace unos días, le ha salido un nuevo competidor: se llama Deepseek, la inteligencia artificial "made in" China. Ha desbancado a Chat GPT y se ha convertido en la aplicación número 1 en descargas. Probamos las dos. Aunque a simple vista son prácticamente iguales, tienen varias diferencias, una de ellas: el coste. Chat GPT tiene una versión de pago mientras que Deepseek -de momento- es totalmente gratuita. La versión china, además, no necesita tanta potencia ni los chips de los que se nutre Chat GPT.

Deepseek, de momento, no genera imágenes por inteligencia artificial

El nuevo asistente chino nos entiende perfectamente en español, pero solo si le escribimos. No detecta audio. Si lo que queremos es pedir algo hablándole tendremos que usar Chat GPT. "Así es puedes hablarme directamente para pedirme ayuda", nos contesta. Deepseek, el chat chino, de código abierto, hay muchas cosas que no sabe hacer. Voy a pedirle que nos analice la imagen de estos trabajadores, pero nada, no reconoce fotos. Pues el chat americano- de código cerrado- en muy pocos segundos la analiza al detalle, sabe cuántas personas hay, sin son hombres o mujeres y qué están haciendo exactamente.

No reconoce audio ni fotos, aunque sí mantiene una conversación

Una similitud es que los dos son capaces de seguir una conversación y podemos repreguntarles. Esta nueva inteligencia artificial, de código abierto, es gratis y Chat GPT también, pero tiene una versión de pago con opciones super avanzadas. Puede crear imágenes con una simple descripción. Le pedimos "un elefante en mitad de la playa de Benidorm" y listo, en segundos lo tenemos. Eso no lo hace el recién estrenado asistente. Por cierto, también tienen visiones diferente en según qué temas. Le preguntamos "¿Es china una democracia?" El Chat GPT lo tiene claro, dice que no. Para Deepseek oficialmente lo es, "es una democracia popular" aunque añade también que algo diferente a las democracias occidentales.

