Leticia Chen sobre la IA DeepSeek y la estrategia de Pedro Sánchez con China: "Solo queremos hacer amigos, no enemistarnos con nadie"

La empresaria Leticia Chen, presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano-China, ha entrado por videollamada para hablar sobre la posibilidad de que España refuerce sus alianzas con el país asiático tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Además, también comenta el nuevo terremoto desatado en la bolsa estadounidense de 'Wall Street' tras la irrupción de la nueva inteligencia artificial China: 'DeepSeek'.

La apertura de Pedro Sánchez a China no se debe a querer hacer una alianza en contra de Estados Unidos, sino a que según la empresaria Leticia Chen "este año se cumple el 20 aniversario del Tratado de Alianza Estratégico entre España y China" y por eso este acercamiento.

¿Quiere el Gobierno estrechar lazos con China para hacer frente a Trump?

En 2023 se alcanzaron por comercio exterior entre los dos países los 56.000 millones de euros. Esto significa según Chen "que España con China va a tener fortuna, va a tener prosperidad, va a tener seguridad. Porque no somos un país que queremos guerra por todos lados. Queremos paz, queremos estar en el desarrollo estable y queremos hacer negocio con todo el mundo".

Figuras del socialismo como Zapatero y Borrell podrían actuar de puente. Algo con lo que Leticia no está nada de acuerdo ya que "todavía no tiene ningún anuncio público". Hace mucho hincapié en que "China no quiere que España tenga enemistad contra Estados Unidos, China solo quiere hacer amigos". Sin embargo, es "Estados Unidos quien quiere que todo el que se hace amigo suyo, se ponga en posición de ellos contra China. No quieren enemistad con nadie. Este mundo es muy grande, cabe todo el mundo. Tenemos que colaborar entre todos. España perfectamente puede tener amigos, tanto China como Estados Unidos. No tiene por qué situarse en un lado", explica en el programa.

DeepSeek VS ChatGPT

El país asiático pone patas arriba a Silicon Valley con su Inteligencia Artificial y provoca un terremoto bursátil. Chen defiende que la Inteligencia Artifical DeepSeek no es la copia de nada, que China ha tenido 5.000 años años de historia y con ella se ha intentado recuperar el conocimiento de estos antepasados y "desarrollar sobre eso un poco mejor".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.