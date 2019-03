Cuatro empleados de Metro agredidos por un piquete tras intentar incorporarse a sus puestos de trabajo

Cuatro trabajadores del Metro de Madrid han sido agredidos este martes en las instalaciones del suburbano en Canillejas por un piquete compuesto por medio centenar de personas que lograron impedirles que accedieran a sus puestos de trabajo.

Así lo han indicado fuentes de Metro de Madrid según las cuales los cuatro trabajadores trataban esta mañana de incorporarse a sus puestos en las cocheras de Canillejas para prestar servicios mínimos durante la huelga que se lleva a cabo desde el pasado lunes.

Han indicado que unas 50 personas, miembros de un piquete informativo, han empleado la violencia física y han impedido a estos cuatro trabajadores incorporarse a sus puestos, causándoles contusiones y diversos traumatismos.

Los heridos han sido atendidos en la clínica médica de las cocheras de Metro de Madrid en Canillejas, sin que en este momento la empresa haya podido precisar si el estado de los cuatro reviste o no gravedad.

Anteriormente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, había adelantado que dos operarios de Metro habían sido ingresados en la clínica de las cocheras de Canillejas al resultar heridos por agresiones de los piquetes.

"Me parece absolutamente intolerable que no contentos por no cumplir los servicios mínimos, lo que es absolutamente ilegal, los piquetes practiquen la violencia contra quienes quieren ir a trabajar", ha resumido la presidenta.