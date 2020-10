Cristina anuncia el cierre por el coronavirus del mítico 'BaBa Bar' de A Coruña: "Tengo que cerrar el bar y además me quedo con una deuda"

El 'BaBa Bar' es un punto de encuentro para muchos en A Coruña, con una actividad cultural muy destacada en A Coruña. Después de 11 años de oferta musical, artística y cultural; y pasar por 6 meses de angustia provocada por el cierre y las consecuencias del confinamiento por coronavirus, Cristina no puede más y ha decidido echar el cierre.

“Aunque hice un ERTE, tengo que cerrar. No puedo acumular más deudas”, así de duro es su testimonio. Lo peor es que parte de esa deuda es precisamente el dinero de los ERTE que ahora tendrá que devolver . "Cuando en la gestoría me dijeron que tenía que devolverlo me eché a llorar, no me lo podía creer", se lamenta Cristina resumiendo todas las dificultades provocadas por la pandemia de coronavirus.

Ha intentado todo antes del cierre

Ha intentado resistir por todos lo medios, confiaba en que las cosas mejorarían, tanto es así que incluso aprovechó el primer cierre por coronavirus para hacer reformas en el establecimiento y volver con aires renovados. Pero con el paso de los meses sus esperanzas se han diluido. "No puedo seguir esperando, la deuda no deja de crecer, yo soy autónoma y no tengo paro, no puedo continuar acumulando".

Echa de menos más ayudas para el sector y, sobre todo, pide que no se criminalice a la cultura. "Todo el ocio nocturno está afectado y necesita apoyo, pero es que además no todos somos iguales. Una cosa son las discotecas y otra los espacios culturales". Todos necesarios, asegura, pero con características muy diferentes. "En un evento cultural la gente está con mascarilla, con separación, no se ha producido ningún contagio, no se puede demonizar a la cultura". E incluso va más allá, "no solo son eventos seguros, además son necesarios, la sociedad necesita cultura, más aún en momentos difíciles".

Para deshacerse de todo lo que ha acumulado en estos 11 años de 'Ba Ba Bar", ha organizado un mercadillo en el local para vender el mobiliario y tener así algún ingreso. La respuesta la ha dejado impresionada. "Los clientes, han venido a llevarse un trocito del BaBa Bar para sus casas, estoy tremendamente agradecida y emocionada".