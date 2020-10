Coronavirus en España: Última hora del estado de alarma, toque de queda, confinamiento de Madrid hoy 28 de octubre en directo

Los investigadores de Oxford dicen que determinar si una vacuna en particular protege contra los efectos más severos del coronavirus y reduce la mortalidad puede no ser posible en los ensayos clínicos, sino que requerirá "estudios continuados a largo plazo". Esos análisis se llevarán a cabo una vez la vacuna haya obtenido la luz verde para ser inoculada a la población, resaltan los científicos en un comunicado de 'The Lancet'.