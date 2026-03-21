El precio del combustible también golpea al turismo en cámper: "El viaje se nos ha puesto al doble"

"Una furgoneta cámper o una caravana consume el doble que un coche", explican desde el sector. Y ese detalle, que antes era asumible, se ha convertido ahora en el principal condicionante.

En un área de paso, una viajera suiza lo resume con claridad. "Dos euros con siete céntimos… muy caro", nos comenta en inglés mientras señala el surtidor. Ella y su pareja recorren Europa en autocaravana, pero admiten que el coste del combustible empieza a pesar más de lo habitual en su planificación.

La misma sensación se repite entre los usuarios locales. En Santiago de Compostela, Rodrigo Lamas está a punto de arrancar su furgoneta. Su plan es sencillo: buscar nieve para un fin de semana. El destino, en cambio, ya no lo es tanto.

"Hasta el último momento estuvimos pensando si hacer el viaje o no", reconoce. "Teníamos un presupuesto y prácticamente se duplica". La duda no es menor: acercarse a un destino cercano o lanzarse hasta el Pirineo dependerá, en gran medida, de lo que marque el precio del diésel.

"Antes el combustible estaba a 1,30, ahora lo ves a más de dos euros… es el doble gasto", explica. Aun así, decide salir. "Te afecta al bolsillo, pero es la oportunidad que tienes de ir… y vas".

No todos toman esa decisión. En los campings, donde tradicionalmente se notan los picos de actividad en festivos como Semana Santa, la incertidumbre ya se traduce en cifras.

José Manuel Codesido, responsable del Camping Punta Batuda, en Porto do Son, lo confirma: "Lo estamos notando sobre todo en las anulaciones. La gente llama, cancela y prefiere esperar a ver qué pasa".

El fenómeno no se limita a unas fechas concretas. "Sube el combustible y sube todo: el transporte, la comida… al final el cliente lo nota en conjunto", explica. Aunque los precios del camping se mantienen, el gasto total del viaje se dispara.

Ese efecto dominó está cambiando el comportamiento del viajero. "Incluso hay quien ya duda con reservas de verano", añade, aunque reconoce que la mayor preocupación está ahora mismo en las escapadas más inmediatas.

La paradoja es evidente: el camping y la autocaravana, considerados durante años como una alternativa económica frente a otros tipos de turismo, empiezan a perder esa ventaja. Especialmente para familias, que ven cómo cada desplazamiento implica un gasto mucho mayor del previsto. Ya no hay escapadas improvisadas. Ahora, cada kilómetro se piensa dos veces.

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