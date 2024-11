Comprobar resultados del Sorteo del Cuponazo de la ONCE por el Black Friday 2024

El Black Friday es un evento anual de creciente popularidad en todo el mundo, donde las ofertas y los descuentos son los grandes protagonistas. Se celebra el último viernes de noviembre y marca el inicio de la temporada de compras navideñas. Black Friday no solo es sinónimo de ofertas y compras, sino también de oportunidades únicas para cambiar tu vida. Este 29 de noviembre, el Sorteo del Cuponazo de la ONCE se une a la celebración con premios millonarios y tarjetas regalo exclusivas, convirtiendo este día en una cita inolvidable con la suerte.

El Sorteo del Cuponazo de la ONCE por el Black Friday es uno de los eventos más esperados de este mes. Además de los tradicionales premios de 6 millones de euros a las cinco cifras y serie, y los 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, este sorteo incluye una promoción especial que no querrás perderte. Los participantes podrán optar a 225 tarjetas regalo de marcas como MediaMarkt, Decathlon y Google Play o AppStore, con valores de entre 50 y 100 euros.

A medida que esperamos la publicación oficial de los resultados, la emoción crece. Podrás comprobar si tu cupón es el ganador a través de la web oficial de JuegosONCE o mediante las listas publicadas en nuestra web de Antena 3 Noticias. ¿Será este Black Friday tu día de suerte?

Premios del Sorteo del Cuponazo

-Premio mayor: 6 millones de euros.

-Premios secundarios: 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

-Premios adicionales: cantidades de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.

-Promoción especial Black Friday: 85 tarjetas regalo de MediaMarkt (100 €), 85 tarjetas regalo de Decathlon (100 €) y 55 tarjetas de Google Play o AppStore (50 €).

¿Qué pasa si ganas?

Según la normativa vigente desde el 1 de enero de 2020, los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de impuestos. Sin embargo, para aquellos premios que superen este límite, se aplicará una retención del 20% sobre el importe que exceda los 40.000 euros.

Este Black Friday no solo se trata de compras y descuentos; con el Sorteo del Cuponazo de la ONCE, tienes la posibilidad de hacer de este día una fecha inolvidable. ¡Buena suerte!

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE 2024 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

