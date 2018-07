Caos por la huelga de taxis en Barcelona, aunque el sector no logra unanimidad para ir a la huelga indefinida

El sector del taxi no ha logrado una posición unitaria a favor de mantener una huelga indefinida en apoyo de sus reivindicaciones, mientras varios centenares de taxistas continúan en el centro de Barcelona para exigir una regulación que limite las licencias VTC. Tras la reunión que han mantenido esta tarde los dirigentes de las diferentes asociaciones del taxi con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la conversación telefónica con el director general de Transportes y Movilidad de la Generalitat, Pere Padrosa, los dirigentes del sector se han dirigido a la asamblea convocada en el paseo de Gràcia con Gran Vía.

Un gran número de los taxistas concentrados han asegurado que quieren continuar con las protestas y mantener una huelga indefinida, aunque también se han alzado voces que pedían volver a la calma a la espera de las negociaciones con la administración. El portavoz de Élite, Alberto Álvarez, ha asegurado que los taxistas se han declarado en "huelga indefinida" y ha afirmado que mientras no logren un compromiso "firme" no dejarán el centro de la ciudad, "que vengan y arreglen el problema, todo está parado", ha agregado.

En representación de la Agrupación Taxi Companys, Luis López, que también es miembro de la ejecutiva de la Asociación Nacional del Taxi, ha subrayado la importancia de la movilización que ha logrado el sector estos días en Barcelona y se ha mostrado partidario, ahora, de volver a la calma. "Estamos llegando al límite, se está expresando la crispación del sector", ha explicado, antes de subrayar que "la gente quiere cosas firmadas y esto es difícil porque la aritmética en el Congreso es la que es".

Luis López ha indicado que "es el Ministerio de Fomento quien tiene la clave" para solucionar este conflicto que, en su opinión, administraciones como la Generalitat "tiene voluntad de solucionar" pero, hasta ahora, no han podido actuar a causa de la aplicación del 155. En su opinión la concentración y las movilizaciones "se deberían disolver, han estado bien tres días de movilización pero no podemos seguir más allá". Sin embargo, ha asegurado que seguirán "luchando" y que no se detendrán hasta lograr sus objetivos.