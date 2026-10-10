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Canarias roza el 80% de ocupación en el inicio del puente del Pilar empujada por el turismo nacional

Miles de residentes y visitantes llenan las playas del sur del Archipiélago para disfrutar de una jornada veraniega y los últimos baños de la temporada en pleno mes de octubre.

Canarias roza el 80% de ocupación en el inicio del puente del Pilar empujada por el turismo nacional

Canarias roza el 80% de ocupación en el inicio del puente del Pilar empujada por el turismo nacional

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Fátima Bravo
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El puente del Pilar arranca con fuerza en Canarias. Las islas inician estos días festivos con una ocupación media que roza el 80% en sus principales núcleos turísticos, según confirman las distintas patronales hoteleras. El archipiélago vuelve a posicionarse como el destino favorito para esquivar la bajada de temperaturas en la península y disfrutar de unos días de descanso junto al mar.

El empuje del turismo nacional, impulsado por las reservas de última hora, explican este repunte de la demanda. A este flujo de viajeros se suma el movimiento de miles de residentes que han optado por desplazarse entre islas o trasladarse a la costa en busca de sol. Para dar respuesta a este incremento de la movilidad, las compañías aéreas han reforzado la conectividad interinsular.

Las principales zonas turísticas del sur del Archipiélago presumen este fin de semana de un ambiente veraniego. Con el mar en calma y termómetros que sobrepasan los 25 grados, los bañistas aprovechan para darse los últimos baños de la temporada en pleno mes de octubre.

La red de aeropuertos de Aena prevé gestionar 4.982 vuelos en las Islas durante estos cuatro días festivos, registrando este sábado su jornada de máxima actividad con más de 1.300 operaciones aéreas.

Previsiones al alza para el resto del puente

Las estimaciones del sector prevén que el flujo de visitantes se mantenga estable durante los próximos días, favorecido por la consolidación de rutas aéreas y un pronóstico meteorológico idóneo. Tanto los hoteles como los alojamientos extrahoteleros registran picos de alta demanda, consolidando el excelente rendimiento de la región en la antesala de la temporada alta en invierno.

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