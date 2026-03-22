Caduca la patente de Novo Nordisk sobre Ozempic en la India y las farmacéuticas anuncian ya tres genéricos

Sin tiempo que perder. La India es considerada la farmacia del mundo ya que tiene una altísima capacidad para sacar medicamentos genéricos y esto se ha puesto en evidencia en las últimas horas.

Este sábado caducó la patente de la firma danesa Novo Nordisk sobre la semaglutida, el compuesto base de los populares Ozempic y Wegovy. Solo 24 horas después hasta tres marcas han anunciado que comenzaban a comercializar sus primeras versiones genéricas de dicho medicamento que se ha vuelto especialmente conocido por sus efectos en el control de peso.

"Dr. Reddy’s anuncia el lanzamiento de la primera inyección de semaglutida aprobada por el DCGI" (Controlador General de Fármacos de la India). Destaca además la firma que ellos fueron una de las primeras en recibir la aprobación hace meses. Este tratamiento recibirá en el país el nombre de 'Obeda'.

También Glenmark anunciaba a través de un comunicado "el lanzamiento de GLIPIQ en la India para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2". Su versión de Ozempic recibirá el nombre comercial de GLIPIQ.

En paralelo "Sun Pharma lanza su inyección de semaglutida bajo las marcas Noveltreat y Sematrinity en la India", avanzando así su propia versión tanto de Ozempic como de Wegovy.

El coste esperado del tratamiento semanal con los viales de GLIPIQ, de Glenmark, oscilará entre las 325 y 440 rupias (entre 3,90 y 5,30 dólares). Por su parte, Dr. Reddy's detalló que cada pluma de Obeda ofrecerá un mínimo de cuatro dosis, por lo que el coste para el paciente será de 4.200 rupias (unos 50 dólares) al mes. En el caso de Sun Pharma, los costes de la terapia semanal oscilarán entre las 900 y 2.000 rupias (entre 10,80 y 24 dólares) para su versión de Wegovy, Noveltreat y entre 750 y 1.300 rupias (entre 9 y 15,60 dólares) para su equivalente a Ozempic, Sematrinity.

El coste del tratamiento se reducirá significativamente, alrededor de un 80% en comparación con el original. Hasta el momento Nodisk había logrado frenar , vía batalla legal, la competencia, pero desde el viernes esta línea se liberó.

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