Blesa sobre las tarjetas opacas: "Nadie me explicó si había que declararlas o no"

Rodrigo Rato quiso dejarlo claro desde el principio y aseguró al juez que el asunto de las tarjetas no fue relevante en ningún momento durante los dos años que fue presidente de la entidad.

En su defensa, Rodrigo Rato declaró que el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj le dio las tarjetas, una de ellas para gastos personales como parte de su retribución. "Se me dice que es una tarjeta de uso personal y por lo tanto, entiendo que no hace falta que me diga la palabra retribución".

Y, por lo tanto, concluye que como entendía que era parte de su sueldo estaba convencido de que tributaba a Hacienda. En la grabación se puede apreciar la sorpresa del juez ante esta afirmación.

Miguel Blesa explicó que cuando le nombraron presidente le entregaron dos tarjetas, una para sus gastos de representación y otra como un complemento retributivo, una tarjeta que podía usar para sus gastos personales, aunque el concepto de "gasto" sorprendió al fiscal.

El fiscal también se sorprende cuando Miguel Blesa aseguró que nadie le explicó si debía o no declarar esos gastos.

-Miguel Blesa: "A mí nadie me dio ninguna explicación de si había que declararlo o no".

-Fiscal: "Usted era el presidente de Caja Madrid. A usted no le tienen que dar explicaciones. Es usted el que tiene que darlas".

-Miguel Blesa: "Quiero decir que a nadie se le daban, nunca, y que yo no recibí las explicaciones cuando llegué, porque resulta obvio que una cosa que es una retribución complementaria pues tendrá un tratamiento fiscal que le corresponda".

Por último, su mano derecha, Sánchez Barcoj, repitió el mismo discurso, e incluso llegó a culpar a Rodrigo Rato.