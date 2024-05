Banco Sabadell denuncia a BBVA ante la CNMV por "vulnerar" la ley de OPAs

Banco Sabadell ya ha dado su respuesta a la OPA hostil que ha lanzado BBVA para absorber la entidad catalana. Sabadell ha denunciado al banco BBVA ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Consideran que la información difundida por BBVA sobre la OPA "vulnera" el decreto sobre el régimen de opas e introduce "datos incompletos que pueden afectar al mercado".

"La referida documentación, no incorporada al anuncio, así como la información proporcionada en la reunión vulneran el artículo 32.1 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores y, en general, introducen datos incompletos que pueden afectar al mercado", explicó el banco Sabadell en un comunicado "en aras de que el mercado cuente con información completa y transparente y se garantice un proceso ordenado y correcto".

Antes del comunicado que dispara la tensión en este asunto económico de enorme calado para el país, Carlos Torres, el presidente del BBVA, aseguraba que la operación será positiva para todos. Admitiendo, a la vez, que podría producirse un recorte en la plantilla. Sobre Torres recae mucha presión y ha descartado una posible dimisión: "Mi futuro profesional me preocupa poco. Me preocupa poco que mi futuro dependa de que esto tenga éxito o no. No debería ser así. Si nuestra reputación está en juego porque estamos haciendo lo correcto, bienvenida sea".

Con esta OPA hostil, BBVA hacerse con el control de Sabadell. La lanzan después de una oferta amistosa que rechazó Sabadell al considerar que no se valoraba adecuadamente a la entidad. Esta OPA hostil es una operación para lograr el 100% de las acciones de la entidad que recibe la oferta. Ahora la pelota está en el tejado de los accionistas de Sabadell, que deberán pensar si deciden, o no, vender sus acciones al precio ofertado por la sociedad. Además, si no están de acuerdo con la operación, estos podrán negarse.

El Gobierno reaccionó de inmediato mostrando su "rechazo" ante la OPA hostil de BBVA, "tanto en forma como en fondo". El Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo aseguró que la operación "introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español". Asegura el Ejecutivo que esto supondría un incremento en el nivel de concentración que podría tener impacto "negativo" en el empleo y en la prestación de servicios financieros. "Además, un excesivo nivel de concentración introduciría un riesgo potencial adicional a la estabilidad financiera, como indicó ayer el Gobernador del Banco de España". Afectaría así a la "cohesión territorial por la presencia de estas entidades financieras en el territorio".

Para el Ministerio de Economía, España "tiene actualmente un sistema financiero fuerte y solvente". Destaca que su "deber" es "velar por mantener un sistema financiero sólido, que siga contribuyendo al crecimiento de nuestra economía y a la agenda de inclusión financiera y protección de los clientes".

La absorción generaría el segundo mayor banco por activos en España. Si lo midiésemos por valor en bolsa, daría lugar al tercer banco por capitalización de Europa. El banco resultante tendría un 22% de los depósitos y un 22% del crédito que se concede en este país. Uno de cada 5 euros que mueve la banca, lo movería el BBVA-S.

