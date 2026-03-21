BANCO CENTRAL EUROPEO
El Banco Central Europeo recomienda tener 100 euros en efectivo en casa ante la situación geopolítica actual
La necesidad de tener metálico siempre aparece en momentos de incertidumbre; ya lo hizo durante el COVID y también tras el apagón.
Publicidad
Dinero contante y sonante. Es lo que recomienda tener en casa el Banco Central Europeo. Unos 100 euros de dinero en efectivo que podrían ayudarnos en caso de una emergencia imprevista, ya sea algún fallo en las conexiones, una caída del sistema de pagos digitales o un bloqueo en las comunicaciones.
El profesor Emilio Vizuete, director del máster de Comercio y Finanzas Internacionales de la UB, nos explica que "no se trata de generar ninguna alarma, sino todo lo contrario; la recomendación es que, en caso de que sucediese algo, se pueda disponer y subsistir, comprar alimentos básicos durante unos 3-4 días".
Un "colchón logístico" en casa
Una cantidad en metálico que funcionaría como "colchón logístico" en caso de emergencia.
La necesidad de tener efectivo siempre aparece en épocas de incertidumbre; ya se activó durante la pandemia y también en el apagón, donde muchos se dieron cuenta de que no llevaban "nada encima" y no podían "pagar con la tarjeta".
La pregunta, según nos explica Vizuete, que nos hacemos ante una situación complicada es "¿Y si pasa algo? ¿Un apagón, una caída de red o desaparición de las conexiones electrónicas? ¿Cómo podemos disponer de ese dinero?". En situaciones así añade que nos damos cuenta de que "nos hemos vuelto esclavos de la tecnología".
¿Llevamos dinero en efectivo?
Disponer de dinero en metálico puede ser la solución prudente "en caso de bloqueo o que fallen las redes de pago electrónico y el dinero físico sea el único pago disponible". Pero cada vez menos personas llevan "cash". Según el Banco de España, cada persona lleva 45 euros de media en la cartera. Aunque el uso del efectivo cambia mucho según la edad, casi el 76% de los mayores de 65 años lo prefieren y solo el 36% de los jóvenes. (25-34 años).
Pequeña liquidez que nos "da seguridad"
El Banco Central Europeo recomienda mantener una pequeña reserva de 100 euros para afrontar posibles emergencias técnicas o falta de suministro eléctrico: 100 euros en casa como pequeña herramienta de supervivencia económica para adquirir productos esenciales.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- El BOE publica los dos decretos aprobados en el Consejo de Ministros para hacer frente al impacto de la guerra en Irán en la economía
- Atresmedia, a la cabeza del consumo digital entre los grupos audiovisuales con 21,7 millones de visitantes únicos
- Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti con el radar de la OCU
Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.
Publicidad