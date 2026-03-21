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El Banco Central Europeo recomienda tener 100 euros en efectivo en casa ante la situación geopolítica actual

La necesidad de tener metálico siempre aparece en momentos de incertidumbre; ya lo hizo durante el COVID y también tras el apagón.

El Banco Central Europeo recomienda tener 100 euros en efectivo en casa ante la situación geopolítica actual

El Banco Central Europeo recomienda tener 100 euros en efectivo en casa ante la situación geopolítica actual

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Beatriz Sobrino
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Dinero contante y sonante. Es lo que recomienda tener en casa el Banco Central Europeo. Unos 100 euros de dinero en efectivo que podrían ayudarnos en caso de una emergencia imprevista, ya sea algún fallo en las conexiones, una caída del sistema de pagos digitales o un bloqueo en las comunicaciones.

El profesor Emilio Vizuete, director del máster de Comercio y Finanzas Internacionales de la UB, nos explica que "no se trata de generar ninguna alarma, sino todo lo contrario; la recomendación es que, en caso de que sucediese algo, se pueda disponer y subsistir, comprar alimentos básicos durante unos 3-4 días".

Un "colchón logístico" en casa

Una cantidad en metálico que funcionaría como "colchón logístico" en caso de emergencia.

La necesidad de tener efectivo siempre aparece en épocas de incertidumbre; ya se activó durante la pandemia y también en el apagón, donde muchos se dieron cuenta de que no llevaban "nada encima" y no podían "pagar con la tarjeta".

La pregunta, según nos explica Vizuete, que nos hacemos ante una situación complicada es "¿Y si pasa algo? ¿Un apagón, una caída de red o desaparición de las conexiones electrónicas? ¿Cómo podemos disponer de ese dinero?". En situaciones así añade que nos damos cuenta de que "nos hemos vuelto esclavos de la tecnología".

¿Llevamos dinero en efectivo?

Disponer de dinero en metálico puede ser la solución prudente "en caso de bloqueo o que fallen las redes de pago electrónico y el dinero físico sea el único pago disponible". Pero cada vez menos personas llevan "cash". Según el Banco de España, cada persona lleva 45 euros de media en la cartera. Aunque el uso del efectivo cambia mucho según la edad, casi el 76% de los mayores de 65 años lo prefieren y solo el 36% de los jóvenes. (25-34 años).

Pequeña liquidez que nos "da seguridad"

El Banco Central Europeo recomienda mantener una pequeña reserva de 100 euros para afrontar posibles emergencias técnicas o falta de suministro eléctrico: 100 euros en casa como pequeña herramienta de supervivencia económica para adquirir productos esenciales.

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