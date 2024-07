Atresmedia lidera por 15º mes consecutivo y vuelve a coronarse en julio como líder de audiencia

Una vez más, Atresmedia se corona en julio como líder de audiencia y lidera por 15º mes consecutivo. Vuelve a ser el grupo preferido por los espectadores con un 24,5% y repite como líder por 15º mes consecutivo, pese a tener un canal menos que su competidor y pese a los grandes eventos deportivos (Eurocopa y JJOO). Antena 3 (11,5%) por su parte, es la televisión privada líder.

Antena 3, cadena privada líder

Antena 3 es la cadena privada líder a gran ventaja de su competidor (9,8%) acaparando las emisiones no deportivas más vistas del mes con Antena 3 Noticias. Además, vuelve a ser la cadena privada por la que más gente pasa cada día, con casi 9,7 millones de espectadores únicos.

Líder absoluto en 'Sobremesa' con un 15,7% de cuota, la cadena de Atresmedia también lidera las 'Mañanas' de L-V con un 13% de cuota. A más de +1,7 puntos de distancia de su competidor (11,5% vs 9,8%), es inalcanzable en 'Prime Time' (10,5% vs 9,6%) y le gana todas las franjas de la 'Mañana' al 'Prime Time'. Antena 3 sigue dominando la tarde frente a su competidor, a +1,2 puntos (10,7% vs 9,5%).

Los informativos más vistos

En julio, Antena 3 consigue nuevamente los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión. Antena 3 Noticias encadena 55 meses de liderazgo ininterrumpido con una media del 16,1% de cuota y 1.472.000 espectadores y se sitúa como el contenido no deportivo más visto del mes con Antena 3 Noticias 1, líder y el de mayor cuota de la Televisión.

Además de informativos, es líder en entretenimiento con los programas más vistos de la TV. Encabeza el ranking 'Tu cara me suena' como el programa más visto del mes y le sigue 'La ruleta de la suerte', ambos líderes. 'Pasapalabra', 'La Voz Kids' y 'El Hormiguero' también están entre los programas más vistos del mes de julio.

Atresmedia vuelve a liderar

laSexta (5,5%) vuelve a liderar sobre su más directo competidor y también en Target Comercial, en el total día (6% vs 5,4%). Aruser@s' (15,2%) encadena 25 meses ininterrumpidos de liderazgo en la mañana, 'Al Rojo Vivo', es el programa de mayor aportación a la cadena con 0,9 puntos y laSexta Noticias mantiene una amplia distancia con su competidor con un 7% de cuota

Los canales temáticos de Atresmedia TV, mejor temporada histórica:

Atreseries repite máximo histórico mensual por segundo mes consecutivo. Logra liderar entre temáticas con un 2,6%.

Nova (2,2%) es la cadena femenina líder.

Neox (1,8%) destaca en target comercial (2,6%), y en 25-44 años (3,6%).

Mega destaca en hombres (1,7%), en Target Comercial (1,5%) y despunta en la franja del Late Night con 'El Chiringuito de jugones'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com