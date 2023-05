Así funciona el programa de entrevistas rápidas de trabajo de Madrid: 40 candidatos, 10 minutos y 4 mesas

"Quiero trabajar de lunes a viernes y en turno de mañana", así empieza la entrevista de trabajo Erika, 43 años, camarera, lleva apenas 22 días en paro, nos cuenta que ha dejado su anterior empleo en un restaurante porque no podía pasar tiempo con su familia. Sabe que con 10 años de experiencia en el sector, los grandes grupos de restauración se van a pelear por ella, así que empieza poniendo las condiciones y si no le interesa, no acepta a la empresa.

Nos cuenta que quiere mejorar su calidad de vida, que en el sector de la hostelería se trabaja muy duro y que ahora es el momento de exigir mejoras laborales porque son necesarias. Este casi demuestra que la cara de la moneda ha cambiado en el sector de la hostelería y eso lo saben los bares y restaurantes. Ahora son los trabajadores los que en muchos casos eligen con quién quieren trabajar y no al revés. El escenario es muy claro, si quieres trabajar de camarero en España, no te van a faltar oportunidades. Muchas personas en paro apuestan por la formación profesional y se forman en cursos, por ejemplo, especializados en hostelería, el 100% acaba colocado.

Entrevistas rápidas

La Comunidad de Madrid está diseñando un programa de entrevistas rápidas para que empresa y trabajador tengan un "flechazo laboral". Se trata de un programa de empleabilidad conocido como 'job speed dating' (citas rápidas de trabajo) en las que 40 candidatos pasan 10 minutos por 4 mesas distintas en las que están los representantes de recursos humanos de 4 empresas de restauración.

Después de 160 entrevistas, todos si quieren, acaban trabajando. Los responsables de estos grupos de hostelería nos reconocen que ya no son ellos los que eligen, sino que muchas veces les eligen los candidatos. Es lo que tiene, necesitar mano de obra. Si estás interesado en encontrar empleo a través de este método en la Comunidad de Madrid, puedes apuntarte en este correo intermediación.cm@madrid.org.

Condiciones de trabajo

Contrato indefinido, 52 días de vacaciones al año, 2 días de descanso a la semana, posibilidad de ascensos a medio plazo y un salario de 18.000 € mínimo según, dicen los empresarios, pone en el convenio. Esas son las condiciones, que para muchos de los candidatos mejoran y mucho las que han tenido en los últimos años en el sector.