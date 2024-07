Así funciona la estafa del 'hijo en apuros' y cómo evitarla

Con la tecnología, las estafas cada vez aumentan más. La última la llamada estafa del 'hijo en apuros'. Contactaban haciéndose pasar por sus hijos solicitando dinero. La Policía Nacional ha detenido a 15 personas.

La operación se inició en 2022 y ha dado lugar a la detención de centenares de 'mulas' y decenas de captadores. Estos arrestos se suman a las 65 detenciones realizadas hasta el momento por todo el territorio nacional, todos ellos presuntos integrantes de una de las principales organizaciones criminales dedicadas a esta estafa con la que habrían obtenido más de 410.000 euros.

La primera fase de la operación concluyó con la detención de 65 integrantes de la organización. Entre los arrestados se encontraban los dos líderes de la trama y se intervino una base de datos con más de 500 archivos de hojas de cálculo en los que se almacenaban los datos de potenciales víctimas.

Como resultado de la operación, se obtuvieron informaciones que han permitido llevar a cabo esta nueva fase en la que se intervinieron diversos dispositivos electrónicos. Gracias a ello se pudo identificar y localizar a los detenidos.

En este timo es clave el estado de nerviosismo en el que entran los padres. Los timadores exigen un pago con gran inmediatez.

Los estafadores contactan con padres y madres haciéndose pasar por sus hijos o hijas. Una vez consiguen contactar, solicitan una cantidad de dinero con diferentes pretextos. Lo hacen siempre a través de un mensaje de texto enviado desde un número de teléfono móvil nacional, suplantando la identidad e incluso llegando a utilizar, en algunos casos, imágenes extraídas de los perfiles de las redes sociales de los jóvenes.

Para hacerles caer en el engaño les indican que su móvil no funciona y que necesitan hacer unos pagos urgentes, comprar un ordenador o un móvil nuevo. Además, les indican que no pueden recibir llamadas.

Las víctimas terminan efectuando el pago con transferencias inmediatas, imposibles de recuperar, puesto que para cuando las personas perjudicadas consiguen establecer la comunicación con sus verdaderos hijos o hijas ya es demasiado tarde y el dinero se encuentra en posesión de los estafadores.

Otras estafas

Otro de los timos tiene que ver con suplantar la identidad del banco. Carolina lo ha vivido y se lo ha contado a un equipo de Antena 3 Noticias. Recibió una llamada y la persona que había al otro lado se hacía pasar por una trabajadora. Le decía que alguien estaba haciendo compras -de altos importes- desde su cuenta. "No sospeché porque en la pantalla me aparecía el número oficial del banco y además tenía mis datos, me estaba diciendo el número de mi cuenta y los movimientos que había realizado. Todo lo que estaba viendo en mi pantalla", explica Carolina.

Carolina no picó, pero hay muchas otras personas que sí lo hacen, porque este tipo de timo empieza a ser recurrente. Los bancos, conscientes de los fraudes y la suplantación de su identidad, avisan a sus clientes y les aconsejan para que no caigan en la trampa.

