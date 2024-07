Alerta estafa: si te llaman supuestamente del banco diciendo que tu dinero está en riesgo, sospecha y cuelga

Que las estafas están a la orden del día no es ninguna novedad. Lo que sí resulta original son las técnicas que los ciberdelincuentes siguen creando y emplean para robarnos el dinero. Al ritmo que las nuevas tecnologías avanzan, los estafadores se profesionalizan.

El nuevo timo del que hablamos tiene que ver con suplantar la identidad del banco. Carolina lo ha vivido y se lo ha contado a un equipo de Antena 3 Noticias. Recibió una llamada y la persona que había al otro lado se hacía pasar por una trabajadora. Le decía que alguien estaba haciendo compras -de altos importes- desde su cuenta. "No sospeché porque en la pantalla me aparecía el número oficial del banco y además tenía mis datos, me estaba diciendo el número de mi cuenta y los movimientos que había realizado. Todo lo que estaba viendo en mi pantalla", explica Carolina.

La estafadora se ganó su confianza. ¿Cómo iba Carolina a sospechar de ella si se había escondido detrás del número del banco y además tenía casi todos sus datos? "Me dijo que lo mejor era cancelar mi tarjeta y los pasos que tenía que seguir para devolverme la cantidad robada. Le dije que no me sonaba bien y colgué", nos cuenta. Esa fue la decisión acertada. Carolina no picó, pero hay muchas otras personas que sí lo hacen, porque este tipo de timo empieza a ser recurrente. Los bancos, conscientes de los fraudes y la suplantación de su identidad, avisan a sus clientes y les aconsejan para que no caigan en la trampa.

La pregunta es: ¿Cómo es posible que los ciberdelincuentes consigan nuestros datos? La respuesta es simple: se las ingenian para acceder y robar bases de datos y así obtienen información nuestra. "Compran una base de datos en el mercado negro, totalmente robada, y así tienen tu nombre, tu DNI, tu numero de cuenta y tu teléfono móvil. Por eso nos llaman y no sospechamos, porque saben todo de nosotros", explica Patricia Suárez, Presidenta de ASUFIN.

¿Cómo evitar caer en la trampa?

Los expertos son tajantes: "Aunque el teléfono que nos llama sea el de nuestro banco, aunque nos digan que son trabajadores y aunque tengan información sobre nosotros, la solución pasa por colgar y que nosotros llamemos al número oficial", explica Suárez. Los hackers no están detrás del número oficial del banco, ellos tienen su propio número que "disfrazan" con el de la entidad bancaria. Por eso, si somos nosotros los que llamamos, conseguiremos evitarlos.

