Así explica TheGrefg en el Hormiguero por qué hay youtubers que se van a vivir a Andorra

Quizás por el nombre de David Cánovas pocos sepan de quién estamos hablando, la cosa cambia si decimos que TheGrefg vivió este lunes El Hormiguero, este youtuber murciano cuenta con más de 30 millones de seguidores en sus redes sociales y ha sido el primer invitado de esta semana en el espacio de Pablo Motos.

TheGrefg explicó que el objetivo de un YouTube es "entretener". "Nosotros lo que hacemos es entretener, es como al que le gusta ver un partido de fútbol en la tele, solo que a otros les gusta ver videojuegos".

La profesión de Youtuber ha saltado a la actualidad informativa últimamente por la fuga de varios de estos personajes a Andorra para beneficiarse de sus sistema fiscal.

TheGrefg no tuvo problema en dar su punto de vista y explicar por qué él mismo y otros compañeros han decidido dejar de vivir en España para trasladarse a Andorra.

TheGrefg lleva 4 años viviendo en Andorra, se fue por los beneficios fiscales pero ahora asegura que se quedaría en el país vecino porque le gusta y defiende que "el tema de Andorra hay que abordarlo con que cada persona tiene el derecho, la libertad de vivir, residir, mudarse donde quiera porque es algo legal".

Y añade que "a partir de ahí lo que ha pasado estos días es que se ha abierto un debate moral en el que no se va a llegar a ninguna conclusión. La cosa es que ambos puntos de vista son perfectamente respetables y no hay por qué decir que uno es mejor que otro".

TheGrefg señala como atizadores de ese debate moral a los "medios de comunicación tradicionales yo noto que han ido a saco con nosotros, han ido a meter mierda a los youtubers no sé si por una cuestión de audiencia, no sé si nos ven como la nueva competencia o no sé si incluso hay una cuestión política detrás".

Para el yoyuber "se ha enfocado desde un punto de vista erróneo porque se ha focalizado en los youtubers, pero hoy en día lo que sucede es que cada vez el trabajo está más descentralizado y una persona puede hacer su trabajo desde cualquier parte del mundo y esta persona se va a mudar a donde tenga mejores condiciones económicas y fiscales, donde tenga más oportunidades, mejor ambiente o que simplemente les gusta. Entonces lo que ha pasado con los youtubers es un pequeño reflejo de lo que está pasando" y añade: "Lo que han hecho los medios es meterse de lleno en este debate moral que hace que todos nos peleemos y genere una crispación social. Yo creo que será un punto muy positivo cuando el debate esté en: ‘¿oye, cómo podemos hacer para que esta gente que se va y este talento que se pierde de España atraerla, o mucho más importante, cómo podemos hacer para que la gente que emprende cuidarla?’"

"Cuando el foco este en ese punto el debate será algo positivo" ha sentenciado The Grefg que asegura que el debate ha sido duro: "Han ido a cuchillo de verdad".

El 'streamer' TheGrefg rompe el récord de audiencia en Twitch con su skin del Fortnite

TheGrefg ha batido el récord de audiencia en la plataforma de 'streaming' de Twitch con más de dos millones y medio de espectadores simultáneos.

El dato de audiencia que ha conseguido es un nuevo récord, en cuanto a cifras de un 'streamer' individual. En el evento presentaba su 'skin' para el juego de Fortnite y ha conseguido ser uno de los más visionados de la plataforma. Él es el único español que ha conseguido su máscara personalizada de Fortnite.