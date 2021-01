Rescatan el aplaudido discurso de Ibai Llanos por tributar en España tras el éxito de TheGrefg

El youtuber murciano 'TheGrefg' ha sido noticia durante los últimos días después de superar el récord de espectadores en Twitch tras superar los dos millones de espectadores.

Hace poco se conoció que este youtuber tributaba en Andorra, país donde lo hacen muchas fortunas, debido al bajo porcentaje de dinero que se tributa. En las últimas horas el famoso youtuber Ibai Llanos ha sido noticia por su alegato de hace un tiempo acerca de la necesidad de que, como él, las grandes fortunas tributen en España y no en Andorra.

"Lo de los impuestos me parece una gilipollez. Es normal que a la gente que es rica les quiten muchísimo dinero y más que les deberían quitar. Y menos a los que ganan menos", aseguró Llanos en el alegato.

El youtuber quiso hacer referencia a su familia: "Toda mi familia está en esa situación. Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra. Y si no me he ido a Andorra es porque no me sale de los cojones y lo que digo es verdad, me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo bien. Me parece normal que me quiten muchísima pasta. Hay muchos youtubers y amigos que opinan igual que yo", explicaba Ibai sobre la situación económica de su familia.

Este alegato ha sido compartido por el político catalán Gabriel Rufían: "Estos 2' hacen más que 40 años de campañas tributarias. La comunicación está cambiando y gente como Ibai Llanos lidera ese cambio".