Cuánto ahorran youtubers como El Rubius, Willyrex o The Grefg tributando en Andorra en lugar de en España

El Rubius se va a sumar a la lista de 'youtubers' que tributan en Andorra junto a nombres del sector como Willyrex, Vegeta777 o TheGrefg, una decisión que se contrapone a la de Ibai Llanos o AlexElCapo, quienes han defendido pagar los impuestos en España.

El 'youtuber' español El Rubius anunció en su último directo en Twitch que se mudará a Andorra y dejará de tributar en España, algo que no niega que "es un plus" económico, pero que defiende porque, asegura, "todos mis amigos están ahí".

"Llevo, literal, diez años de mi carrera en YouTube pagando aquí (...) Yo sé que habrá gente que me critique, pero bueno, que la gente muchas veces habla sin saber, que no me preocupa", argumentó El Rubius después de anunciar su decisión.

Mientras que en España los impuestos pueden llegar a alcanzar una carga del 47% en el último tramo del IRPF, en Andorra solo existe una única carga del 10%, algo que supone una gran diferencia cuando se facturan grandes cantidades de alrededor de los 4 millones de euros anuales.

¿Cuánto se ahorran?

El impuesto de sociedades máximo en Andorra es de un 10%, deducible hasta un 2% según el tipo de empresa, mientras que en España lo normal es un 25%, aunque baja a entre el 15% y el 1% en casos concretos. En el caso del del IRPF la diferencia es aún mayor, ya que pasa del 47%, que es el máximo en España para los que ganan más de 300.000 euros al año (en los tramos de 2021), al 10% de Andorra.

Todo en un plano progresivo por tramos; en Andorra el tramo hasta los 24.000 euros no tiene retención, mientras que en España estaría en torno al 30%. De 24.000 a 40.000 euros se paga hasta un 5%; en nuestro país, hasta un 37%. Finalmente, de 40.000 euros para arriba todo se iguala al 10%. Asimismo también hay diferencias en el IVA, cuyo máximo es de un 4,5% en Andorra.

Según la web SocialBlade, ElRubius estaría ingresando unos 2,5 millones de euros al año; en España pagaría cerca de 1,1 millones, mientras que en Andorra esa cifra podría bajar hasta los 250.000 euros. El 'youtuber' The Grefg gana, según SocialBlade, unos 6,5 millones anuales. En nuestro país pagaría algo más de 2,9 millones, mientras que en Andorra esa cifra se queda en unos 650.000 euros; más de dos millones de diferencia.

La veda la abrieron Willyrex y Vegetta777. Después llegaron a Andorra The Grefg, Torete, Staxx o Lolito Fernández. Con ElRubius también se va Alexby, su excompañero de piso. Por tanto, la polémica sobre los 'youtubers' que se van a Andorra no es nueva. En 2017, AuronPlay ya publicó un vídeo donde se defendía de unas acusaciones que le situaban en Andorra, algo que él ha negado siempre.