Arturo Fernández: "En España hay mucha gente honorable que está imputada"

El presidente de la CEIM y candidato a la reelección, Arturo Fernández, ha analizado en Espejo Público los últimos episodios que están protagonizando las campaña para las elecciones del próximo día 24.

Hilario Alfaro, rival en la carrera electoral por la presidencia de los empresarios de Arturo Fernández ha afirmado que alguien que está imputado no debería presentarse a unos comicios.

Fernández está imputado por el juez Andreu en el 'Caso Bankia' por sus funciones como exconsejero de la entidad. "No es que quiera eludir el tema de la imputación, pero a mí como presidente de los empresarios me correspondía estar de consejero", ha explicado el actual presidente. Ademas, ha añadido que no comparte esta opinión ya que "estar imputado no es causa para no presentarse" y añade "en España hay mucha gente honorable que está imputada".

Sobre Arturo Fernández siempre ha planeado la sombra de "politizar" su gestión como presidente de los empresarios. Él hoy lo ha negado rotundamente y ha explicado que "hay que tener interlocución con el poder".

El empresario ha dicho que "una patronal es un lobby que tiene que estar cerca del poder y discutirle cosas que no convienen a los empresarios. Y eso es lo que ha hecho la CEIM". Además, ha vuelto a reconocer su afinidad con Esperanza Aguirre "me siento cerca de las ideas liberales de Aguirre, pero mi relación con Ana Botella es espléndida".

Arturo Fernández se muestra optimista ante las perspectivas de 2014 y marca la lucha contra el paro como uno de sus objetivos para el próximo ejercicio. El presidente de la CEIM ha avanzado que "se lucha contra el paro ayudando a los empresarios".