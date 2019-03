Hilario Alfaro: "Somos los empresarios quienes tenemos que marcar el camino a los políticos"

El aspirante a la Presidencia de la CEIM (Confederación Empresarial de Madrid) Hilario Alfaro asegura que la imagen de la Patronal se ve distorsionada día a día después de los escándalos de corrupción que han salpicado al actual presidente Arturo Fernández, como imputado de Bankina o Díaz Ferrán en el Caso Crucero. Alfaro ha destacado en una entrevista en Espejo Público que son los empresarios quienes tienen que marcar el camino a los políticos porque conocen los problemas y las posibles soluciones.



El presidente de la COCEM que ahora quiere dar el salto al CEIM medirá sus fuerzas con Arturo Fernández para presidir la patronal madrileña. La cita es el 24 de marzo en las primeras elecciones que se celebran en 36 años. Hilario Alfaro ha desmentido que la Casa Real le haya presionado para retirar su candidatura. Sin embargo reconoce que teme un pucherazo. "El voto por correo y delegado es incierto, Es la primera vez en 36 años que hay dos candidatos, es un proceso electoral infumable", destaca.



Alfaro es presidente de la Confederación de Comercio de Madrid, que representa a 70.000 empresas, dueño de una empresa textil fundada hace tres generaciones que cuenta con 20 empleados. Se define como honesto, y con capacidad de esfuerzo y trabajo. Los objetivos de Alfaro si llega a la presidencia de CEIM es recuperar los principios por los que se fundó: eficacia (que sea útil para los empresarios de Madrid), transparencia (publicar cada 6 meses las cuentas), e independencia del poder político (que cree que se ha incrementado mucho especialmente en la última década). "La organización necesita aire fresco y me presento a estas elecciones con un equipo que aporta al 100% lo que necesita la organización en este momento", destaca.



Destaca que en los útimos meses ha notado una subida del consumo y el comercio en Madrid. Para luchar contra el paro insiste en negociar con la Administracion nuevas bajadas de las cotizaciones a la Seguridad Social que hoy por hoy, destaca, que están 8 puntos por encima de la media europea.



Se muestra a favor de la liberalización de los horarios empresariales ya que "una ciudad que aspira a competir a nivel europeo necesita abrir 7 días a la semana", según su opinión. Considera que el comercio y el turismo lo ha hecho mal en la T4 y Aena. "El turismo europeo habla chino y ruso y nosotros no nos hemos subido a ese carro aún. Las administraciones no van de la mano, cada una tiene su presupuesto y su plan estratégico", matiza para justificar el retroceso del comercio de la capital.