El apagón en euros, cada persona dejó de gastar 25 euros en España durante el lunes oscuro

Si bien es cierto que durante la pandemia y durante el gran apagón vivimos un parón de la economía, más cierto es que una situación y la otra presentan pocas similitudes si de dinero hablamos. El pasado lunes a las 12:33 horas del mediodía el comercio electrónico en España se fue a negro ante la imposibilidad de operar con móviles. Buena parte de los trabajadores de fábricas vieron interrumpida su jornada laboral por falta de electricidad. Bares, supermercados y tiendas observaban con incredulidad que no era posible realizar cobros con tarjeta de crédito.

En solo 5 segundos se generó un caos que nos hizo, por un lado, comprender la superdependencia que tenemos de la tecnología y por otro, nos obligó a volver a lo tradicional, la radio, la linterna y las velas. Durante la pandemia la cosa fue diferente porque aunque solo se podía trabajar en sectores esenciales, el comercio digital vivió una época dorada. Además, el confinamiento se fue prolongando semana tras semana, mientras que el gran apagón como máximo se extendió medio día en el tiempo, evitando así problemas futuros de desabastecimiento que sí se vieron durante la COVID-19.

Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias sacamos la calculadora con la ayuda de Manuel Alejandro Hidalgo, profesor en la Universidad Pablo de Olavide. La pregunta que formulamos está clara: ¿Cuánto ha costado a España el gran apagón? La respuesta no es tan precisa, al menos de momento.

Con sentido del humor y mucha prudencia, el profesor Hidalgo nos explica que esta cantidad "se calcula con un poquito de imaginación". "Es verdad que los economistas están acostumbrados a hacer análisis de coyuntura en el muy corto plazo y tienen algunas herramientas. Existen indicadores que básicamente nos permiten decir cómo ha evolucionado la actividad económica incluso, a nivel de día. Si uno utiliza esa información, por ejemplo, bancos como el Sabadell o el BBVA llegan a informar incluso de cuántas ventas se han hecho con tarjetas de crédito durante cada día de la semana y del año. Con lo cual, una vez que tengamos esa información podremos ser quizás más precisos. En todo caso, incluso sabiendo esa información hay que hacer una serie de hipótesis y supuestos para llegar a una cifra que se acerque a lo que realmente ha sucedido. Por cierto, la cifra real nunca llegaremos a saberla, porque esas cosas siempre son estimaciones".

Dejando entonces claro que es una estimación, hacemos los cálculos aproximados. "Un lunes de abril normal, que no hay ninguna fiesta de por medio, el dado del nivel de actividad económica actual de España rondaría los 4.500 millones de euros. Es decir, si no hubiera pasado nada, el lunes pasado lo normal es que España hubiera generado 4.500 millones de euros en valor añadido. Obviamente, a partir de aquí empezamos a hacer supuestos. Por ejemplo, intuyendo cuánto podrían haber sido ciertas actividades que se paralizaron por completo, y otras que no, podríamos llegar a la conclusión de que, como máximo, se podría haber tenido un coste económico de 1.000 millones de euros. A mí me salía aproximadamente entre 850 y 950 millones, pero vamos a poner 1.000 millones de máximo. Ese máximo lo que nos viene a decir es cuánto hubiéramos perdido si durante las horas que no hubo luz, que por cierto no fueron las mismas en toda España, no se hubiera llevado a cabo ninguna actividad económica, cosa que, obviamente no sucedió, cosa que todos sabemos que no fue así porque hubo alternativas para algunas actividades económicas e incluso sin luz. Por lo tanto, podríamos decir que, como máximo sería esto, aproximadamente 1.000 millones de euros".

Importante insistir en que esos 1.000 millones de euros no van a ser pérdidas directas en el PIB de España. "Si aceptamos que fueran 1.000 millones de euros, estaríamos hablando de una cantidad que puede ser perceptible en un trimestre, podríamos estar en torno a la décima, las dos décimas de crecimiento del PIB, pero también es verdad que, insisto de nuevo, es una cifra que a mí se me antoja máxima y que después una parte se puede recuperar", Hidalgo tiene muy presente que hubo actividades que pudieron desarrollarse sin luz, por ejemplo un hotel que aunque sin luz siguió cobrando la habitación por lo que considera que el impacto en el PIB será "prácticamente imperceptible". "Por lo tanto, esas 10 horas de media que estuvimos sin luz en España, digo de media porque hubo sitio en donde a las 6 horas ya la recuperaron y otros donde tardaron casi 24 horas. Pero esas 10 horas de media al final en lo que va a ser la estimación de crecimiento de PIB para la economía española, pues será prácticamente imperceptible. Existirá, pero no tendremos la capacidad de extraerla y de aislarla", cree el profesor.

Sí podemos afinar un poco más lo que hemos dejado de gastar cada uno de nosotros, recordando siempre que es una estimación y según los máximos. Si en un lunes normal generamos 4.500 millones de euros de valor añadido y somos 46 millones de españoles, cada día estaríamos generando unos 100 euros por persona en valor añadido. Dado que el apagón fue a partir de las 12:33 horas, calculamos un 20%, una cuarta parte, y estaríamos hablando de unos 25 euros por persona como máximo. Manuel Alejandro Hidalgo insiste en que "ciertamente no es así ya que el coste real no se distribuye de forma equitativa. Para ciertos negocios habrá sido relativamente elevado y para otros negocios y para otras personas habrá sido nulo".

