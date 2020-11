Antonio Garamendi critica al Gobierno por discutir la reforma laboral en plena crisis del coronavirus

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, cree que "no es el momento" de abordar una reforma laboral ante la segunda ola de la pandemia de coronavirus. En su opinión, "lo que toca es trabajar todos juntos para salir de esta situación".

"En estos momentos lo que hay que hacer es salvar la hostelería, el turismo, el comercio y de cómo hacer que la Sanidad funcione para arreglar esto que tenemos encima", ha recalcado.

Insiste en que "ahora no toca empezar a hablar de lo que hay que hay que hacer en una situación normal, lo que hay que hacer es trabajar en esta situación extraordinaria". No obstante, ha aclarado que "en ningún caso" la CEOE está diciendo que no se sentarán en la mesa porque, ha recalcado, "nos sentaremos y hablaremos".

Corredor Mediterráneo

Lo ha hecho en un acto en el que los empresarios han exigido al Gobierno que dé un impulso al Corredor Mediterráneo. Piden que se agilicen los trámites para este proyecto que conectará por tren el arco mediterráneo con el corazón de Europa. Al acto ha asistido el presidente de Mercadona, Juan Roig.

Juan Roig ha recordado que hace años que desde muchos sectores se está reivindicando esta infraestructura y que debería estar ya porque es "una animalada desde todos los puntos de vista no tener la España circular unida a la España radial"